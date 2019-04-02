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電眼靠鍛鍊！日本臉部瑜珈老師親授　網：放大眼睛超有感　

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▲▼日本名師傳授大眼操。（圖／翻攝自IG）

▲眼睛大小和年齡成反比，日本老師建議勤做大眼操才能Hold住眼神。

編輯 / Amber　圖 /翻攝自IG/nozomisasaki_official、秒拍

有沒有發現，隨著年紀越大，眼睛好像越來越小了？除了老化作祟，長久以來的生活習慣，使得眼睛越來越無力，導致原本明亮的大眼睛不復以往。

想要擁有一雙漂亮大眼，最快方式就是畫眼妝，但往往一卸妝就打回原形，日前日本綜藝節目《林先生が驚く初耳学》請來一位臉部瑜珈老師，傳授大家鍛鍊眼部肌肉的大眼操。

　▲▼日本名師傳授大眼操。（圖／翻攝自秒拍）　
老師點出，濃厚眼妝也是讓眼睛變小的原因之一，許多女生為了讓眼睛有神，會戴假睫毛，甚至接睫毛，因為假睫毛是有重量的，長期下來會使得眼瞼內側的上眼瞼腱膜變長，眼瞼一垂，眼睛也跟著變小了。

▲▼日本名師傳授大眼操。（圖／翻攝自秒拍）

眼部肌膚的厚度只有其他肌膚的三分之一，非常脆弱，臉部老化的第一道細紋也是從眼睛開始，所以像是畫眼妝、戴假睫毛，和卸妝的手勢都要輕柔，才能對眼部肌肉傷害降到最低。

為了使眼部肌肉更強壯，不被外力影響，間々田佳子老師提出的2分鐘「大眼操」，只要跟著早晚各做一次，很快就能感受到成果。

▲▼日本名師傳授大眼操。（圖／翻攝自秒拍）

1. 雙手放在額頭上，固定額頭的肌肉，目的是不讓額頭牽動表情。

▲▼日本名師傳授大眼操。（圖／翻攝自秒拍）

2.把嘴巴張開形成O型，固定臉頰肌肉。

▲▼日本名師傳授大眼操。（圖／翻攝自秒拍）

3.將眼睛睜大維持10秒，然後再瞇眼10秒，重複做2分鐘。

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關鍵字：

大眼操, 臉部瑜珈
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