張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點

▲張員瑛。（圖／X@Broivn_0831、X@Daisy_Lnn）

圖文／CTWANT

第39屆金唱片獎於2025年1月4日和5日在日本福岡的PayPay巨蛋舉行。而最近經常成為熱搜話題的IVE成員歐膩張員瑛更是在演唱時因為太過性感，再次在全網熱搜造成話題！

▲張員瑛在金唱片獎演唱造型太過性感，再次造成話題！（圖／X@Broivn_0831、X@kggs_hiroshi、X@Daisy_Lnn）



第39屆金唱片IVE全團在金唱片獎上獲得了最佳唱片獎項，更在現場演唱了《All Night》！其中最性感的莫過於張員瑛，穿著牛仔熱褲搭配性感肚兜型小可愛，大波浪的唯美性感長髮更是最強亮點，讓Threads上的網友不斷轉發大喊『美出新高度』！

現在一起來盤點張員瑛的三款髮型：

1. 初戀系波浪長髮

張員瑛最近出現，每次的髮型都令人陶醉，最近標配的『初戀系波浪長髮』也是最令人喜愛的一款髮型，造成全網暴動，蓬鬆的波浪長髮，營造出初戀女神般的溫柔氣質。這種髮型強調髮絲的豐盈和彈性，增添女性魅力，小編也建議可以盤髮搭配髮飾，展現不同的髮型風貌！

▲張員瑛的「初戀系波浪長髮」造成全網暴動。（圖／取自張員瑛 IG）

想要擁有如此蓬鬆美貌的初戀系大捲，髮根的潔淨度和髮絲的柔順度絕對是必備，趁過年前添購初戀系必備髮品，讓自己新的一年戀愛系髮型大成功！推薦給你SABON兩款新年髮品組合，限量特惠且讓你一組展現柔順、飄逸、動人的香香髮！

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▲由內而外深層淨化，專為頭皮設計的磨砂膏搭配溫和柔潤的洗髮乳，洗後頭皮煥然一新、髮絲柔亮有光澤，迎接全新一年。SABON新年潔淨清潔組／1,980元。 （圖／品牌提供）

2.復古系漫畫式高顱頂瀏海

張員瑛非常喜歡復古型漫畫瀏海，這款瀏海結合透明瀏海與高顱頂設計，透過均勻地隔分線，將髮根打造成蓬鬆效果，提升頭頂高度。前額的透明瀏海能修飾額頭輪廓，讓臉部看起來更小巧、立體，增強整體造型的時尚感。近日員瑛也背起MIU MIU Aventure的包款搭配這樣的復古漫畫瀏海，超級可愛又年輕，讓大家也很想入手一包呢！

▲張員瑛非常喜歡復古型漫畫瀏海。（圖／取自張員瑛 IG）

另外，想要擁有這樣的復古髮型，飾品也可以添加復古時尚可愛風！全球知名美髮造型品牌TYMO首度攜手高端飾品品牌ANVI，推出融合實用性與藝術性的夢幻「TYMO X ANVI 造型聯名奢寵珠寶盒」禮盒，禮盒內含TYMO的最新iONIC MINI迷你萬用負離子直髮梳，能快速滿足忙碌女孩的髮型急救需求。無論是順髮拉直、蓬鬆造型，還是快速整理，都能一梳搞定。而ANVI則以頂尖設計團隊打造全新系列髮飾，以不傷髮、不留痕的貼心材質，讓你怎麼綁都舒適。

▲TYMO X ANVI聯名奢寵珠寶盒禮盒：裡面包括TYMO iONIC MINI迷你萬用負離子直髮梳、ANVI無痕小髮夾 x 2組（黑＋粉）、ANVI 100%真絲髮圈 x 2入（黑＋粉）、ANVI經典盤髮夾、現金折價券（ANVI官網折價300元、TYMO 官網折價50元）。（圖／品牌提供）

3.愛心瀏海

張員瑛2025年開始，立馬PO出自己最新款的愛心瀏海，所謂的愛心瀏海就是將兩邊的側瀏海厚度加寬，然後吹出外擴然後最後內彎的彎度，看看員瑛歐膩這樣的瀏海是不是很無辜很可愛！

▲張員瑛最新款愛心瀏海。（圖／取自張員瑛 IG）

想要在台灣也能擁有這樣蓬鬆又好看的瀏海，洗髮精和護髮品的選擇就很重要，台灣冬季氣溫經常外部環境一下乾一下濕冷，加上室內外溫差大，容易讓頭皮在出汗與乾燥中反覆交替、打破頭皮保水度，容易因刺激引起不適，進而造成頭皮屑產生、引發飄雪危機。所以挑選冬季洗髮精時，除了確保洗髮精含有溫和的保濕與清潔成分，也要小心有頭皮屑問題。

juliArt覺亞推出「深層抗屑胺基酸洗髮精」，是專為油性頭皮屑問題者所研發，採用四大核心技術並遵循永續循環準則的全新產品設計思維榮獲第33屆「2025 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」肯定，其溫和植萃抗菌成分讓頭皮環境更穩定，洗出蓬鬆漂亮的頭髮。

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