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蔡依林驚喜同框孫儷！穿Valentino復古風新造型曝光氣場超強

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記者鮑璿安／台北報導

蔡依林身為Valentino品牌代言人，一刻也沒閒著，為迎接即將到來的春節，驚喜登上品牌全新春節廣告，更同框《甄嬛傳》大陸女星孫儷，兩人強強聯手演出，不約而同換上了極繁特色的早春系列服飾，搶眼造型讓人相當驚喜。

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演。（圖／品牌提供）

▲valentino。（圖／品牌提供）

▲Viva Superstar包款。（圖／品牌提供）

▲▼ valentino 。（圖／品牌提供）

Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演，可說是超強陣容了，兩人一同詮釋創意總監Alessandro Michele打造的2025早春系列的服飾，並肩背最新的Valentino Garavani 9to5以及Viva Superstar包款，蔡依林穿著印花短裙搭配白色長襪，造型十分吸睛。而孫儷也以同樣風格呼應，戴起頭巾和分量感耳飾，在強烈的復古美學設計語言中，散發著超強氣場，背景更是結合了紅色帷幕，很有年味。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

▲▼ bv 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

蔡依林, 孫儷, Valentino, BottegaVeneta, 春節

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