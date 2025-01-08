試開箱／潤唇膏元年來了！3秒賣一支、粉絲空空賞30條超狂

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

從2024年開始一股「淡顏」的妝容風潮席捲亞洲，比起一個鮮明的口紅或是眼妝強調重點，每個部位都有稍作修飾，整體達到顏色的平衡更為風靡，因此，潤唇膏的單品大受粉絲喜愛，如白開水般的透明紅潤，不僅日常素顏、淡妝都可以擦，不挑妝容又不需技巧，當然人手一支。以下也分享各大品牌的潤唇膏，2025年開春拿到年終立刻收。

＃迪奧 癮誘粉漾潤唇膏，3.5g、售價1,400元

可以說是「潤唇膏始祖」的癮誘粉漾潤唇膏，從2009年首度亮相以來，就一直是全球超熱賣的單品，創下每3秒售出一支的奇蹟，後續各品牌紛紛效仿，卻始終無法替代它的高人氣，也因此被譽為「國民潤唇膏」，超有感的修護效果，更有粉絲一支接著一支，用掉至少30條，可見其受到歡迎的程度。

2025年在全球創意形象總監Peter Philips的帶領下，癮誘粉漾潤唇膏顏色更豐富、質地更潤澤，以冷暖色調區分總共18個色選，男女都可以使用，獨家潤色科技可以因應每個人唇部pH酸鹼值，提供最適合的唇色，配方更提升到97%天然來源萃取，蘊含歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油，養護效果更升級。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏，售價1,450元

將經典的潤色護唇膏重新演繹，嬌蘭在2025年誕生全新KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏，一次推出6個色號，比起一般潤唇膏展現出的水光感，更添加了細緻的珠光效果，在不同光線下可以呈現出精緻奢華的效果，延續品牌非常代表性的科西嘉蜂蜜成分添加，蜂膠、天然玻尿酸和蜂蠟，塗抹的時候非常絲滑，同時可以為雙唇帶來奢潤的養護質感。

＃BOBBI BROWN 晶鑽極嫩潤色護唇膏，售價1,300元

BOBBI BROWN近年在美妝市場來勢洶洶，一直很受到歡迎的晶鑽極嫩潤色護唇膏，再度推出4款春季限定色，總共多達14個色選的淡雅色調，特別添加抗老胜肽配方，對於撫紋細嫩特別有感，2倍頂級植萃精油：荷荷芭油、酪梨油萃取、橄欖油萃取，一抹綻放豐潤養護成分，越塗越顯嫩。