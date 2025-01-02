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錄完歌謠大戰GD直接穿睡衣下班！超狂鬆弛感粉絲目擊都跪了

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記者李薇／台北報導

南韓天團BIGBANG經歷許多風波，隊長GD暌違7年終於在去年底推出新歌，終於在2024年底的MAMA舞台合體另外兩位成員大聲、太陽，瞬間炸翻全場，後來更登上《SBS歌謠大戰》宣傳新曲，錄完影下班直接穿睡衣的樣貌被粉絲拍下，超狂穿搭立刻吸引粉絲狂掃，可見人氣絲毫不滅。

GD的時尚穿搭向來都是話題焦點，在去年末的《SBS歌謠大戰》結束後，被粉絲捕捉到直接穿著蕃茄紅色的長版浴袍，內搭同色系直條紋睡褲、翻領上衣還有鋪棉背心，連圍巾都特別選了綠色，好似慶祝聖誕節的紅綠配，戴著帽子一派輕鬆走在路上，超狂態度立刻讓粉絲都跪了！

這次穿搭的紅色睡衣套裝出自南韓居家品牌snappy cuddle，最貴的直條紋翻領睡衣與長褲，整套販售要價210000韓元（約台幣4700元），讓粉絲驚呼「終於有件買得起的同款」，紛紛衝上韓網掃貨；不少人看到這睡衣直接穿出門的鬆弛感，大呼「我哥就是這麼隨性」。

粉絲會說這算是GD最便宜的衣服可不是空穴來風，之前他在機場或是舞台上的穿搭，很多都是設計師為其訂製的單品，甚至是他自己的私人收藏，全球獨一無二的無價就算，極簡一點，也是穿個香奈兒女裝當成日常休閒、搭機使用，所以這次整套睡衣不用5000元，難怪大家都在搶。

關鍵字：

BIGBANG, GD, snappy cuddle, 睡衣, 香奈兒, 時尚, 穿搭

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