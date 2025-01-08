fb ig video ETtoday search mobile

TWICE成員Mina升格FENDI大使！搶曬仙氣美照 同款Peekaboo夯包必收

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團TWICE成員Mina擁有高人氣，近日更受到FENDI青睞宣佈成為新任品牌日本形象大使，也搶先曝光了她身穿春夏新裝的畫面，可說是仙氣滿滿，讓眾多粉絲戀愛了。

Mina 於官方宣傳影片中搶先穿上FENDI 預計於二月初上市的最新春夏25女裝系列新裝，印花服飾則體現品牌活力，以一頭甜美的中分長髮盡顯溫柔特質，一舉一動都散發獨特美感。此外她更搭配上最新款Peekaboo Soft Small包款，是品牌主打的熱門款式。
 

Peekaboo Soft Small作為FENDI 2025年春夏女裝最新力作，是以經典Peekaboo Soft為藍本，打造極致柔軟的觸感，新版保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，手感也特別輕巧。

▲▼adidas Originals 宣佈宋雨琦加入adidas大家庭 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals宣佈宋雨琦加入adidas大家庭 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 宣佈宋雨琦加入adidas大家庭 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 宣佈宋雨琦加入adidas大家庭 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦高甜度私服 。（圖／品牌提供）

同時，大勢韓團(G)I-DLE成員宋雨琦宣佈加入adidas Originals品牌大家庭，並公開了全新的形象照，正式升格adidas女孩，宋雨琦身穿CNY蛇年限定系列紅色衛衣登上形象照，她在IG貼文中提到，「很驕傲能成為愛迪達家族的一員」，未來也將以她獨特的魅力彰顯adidas Originals與新世代群體的緊密聯繫。

關鍵字：

TWICE, Mina, FENDI, 形象大使, 日本

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

星巴克1／10周五推「大杯以上買一送一」　快揪人暢聊小周末

星巴克1／10周五推「大杯以上買一送一」　快揪人暢聊小周末

張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點 Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣 48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1 蔡依林驚喜同框孫儷！穿Valentino復古風新造型曝光氣場超強 新北最好吃西餐廳「朵頤」回歸宏匯廣場！今年5月開幕 「南台灣最大」誠品第一季試營運！挑高10米的雙層書店延續埕靈魂 最捨得為另一半花錢星座Top 3 ！第一名把對方寵上天　幸福指數超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面