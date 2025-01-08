TWICE成員Mina升格FENDI大使！搶曬仙氣美照 同款Peekaboo夯包必收

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團TWICE成員Mina擁有高人氣，近日更受到FENDI青睞宣佈成為新任品牌日本形象大使，也搶先曝光了她身穿春夏新裝的畫面，可說是仙氣滿滿，讓眾多粉絲戀愛了。

Mina 於官方宣傳影片中搶先穿上FENDI 預計於二月初上市的最新春夏25女裝系列新裝，印花服飾則體現品牌活力，以一頭甜美的中分長髮盡顯溫柔特質，一舉一動都散發獨特美感。此外她更搭配上最新款Peekaboo Soft Small包款，是品牌主打的熱門款式。



Peekaboo Soft Small作為FENDI 2025年春夏女裝最新力作，是以經典Peekaboo Soft為藍本，打造極致柔軟的觸感，新版保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，手感也特別輕巧。





▲adidas Originals宣佈宋雨琦加入adidas大家庭 。（圖／品牌提供）





▲宋雨琦高甜度私服 。（圖／品牌提供）

同時，大勢韓團(G)I-DLE成員宋雨琦宣佈加入adidas Originals品牌大家庭，並公開了全新的形象照，正式升格adidas女孩，宋雨琦身穿CNY蛇年限定系列紅色衛衣登上形象照，她在IG貼文中提到，「很驕傲能成為愛迪達家族的一員」，未來也將以她獨特的魅力彰顯adidas Originals與新世代群體的緊密聯繫。