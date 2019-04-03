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星．上妝／37歲像極20歲！張韶涵逆天美貌從「腸道」著手

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▲▼張韶涵瘋腸道美容。（圖／翻攝自張韶涵小紅書、FB）

▲張韶涵喜歡和粉絲分享美容保養心得。（圖／翻攝自張韶涵FB、小紅書）

記者曾怡嘉 / 台北報導

張韶涵不只會唱歌，對於保養美妝也在行，日前她在社群平台《小紅書》分享，平時最愛研究的居然是人體器官，最近正在拜讀腸道美容。她認為保健腸道能青春不老，人體很奇妙，所有都是一環扣著一環，聽聽她怎麼說。

▲▼張韶涵瘋腸道美容。（圖／翻攝自張韶涵小紅書、FB）

▲分享最近她在拜讀的腸保魅力。（圖／翻攝自張韶涵小紅書）

很多人把腸道問題，視為宿便問題，但這只是其一而已，其實腸道健康與我們在意的許多事都密切相關，像是臉上爆痘、口臭、衰老和臉色黯沉，都和腸子狀態脫離不了關係。大家總說排毒，大腸水療對排宿便頗有成效，但只也僅是腸道美容的一環。

▲▼張韶涵瘋腸道美容。（圖／翻攝自張韶涵小紅書、FB）

▲37歲的張韶涵很會保養，外表依然還是20歲少女。（圖／翻攝自張韶涵小紅書）

把腸道全部打掃乾淨就會健康，是個錯誤觀念。當你把腸道垃圾全都清除時，同時也把腸道內的益菌撲殺掉了，腸道美容要怎麼做才對呢？張韶涵和大家分享以下幾點心得。

1.提升腸道的運作能力

平時多吃含有膳食纖維食物，盡量找一些未加工食材，也可以吃一些補給品，但依照本身身體情況而定，像是青汁是很好的纖維補充劑，一包就能滿足一天需求，但不太適合身體寒或是生理期食用。


2.良好飲食習慣和運動

聽起還很簡單，但囊括的範圍好大，要做起來有點難度，建議大家堅持一、兩個月後檢視身體狀態是否有改變。像是食用動物性蛋白質時，記得要一同補充高纖食物，可以幫助縮短腸道運輸時間，同時幫助排便。

3.腸道好，得先把胃養好

多食用菇類，多吃菇類對腸道有幫助，像是猴頭菇就很推薦，人體神奇之處就在於個體差異性，保養方式請依照自己體質而定，腸胃是很嬌嫩的，所以更要細心對待喔。

▲▼張韶涵瘋腸道美容。（圖／翻攝自張韶涵小紅書、FB）

▲▼張韶涵瘋腸道美容。（圖／翻攝自張韶涵小紅書、FB）

▲來檢視一下你的腸道是否健康吧。（圖／翻攝自張韶涵小紅書）

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關鍵字：

張韶涵, 腸道美容
fashion.net

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