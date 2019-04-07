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過了甜蜜期也不怕！女孩學會「這5招」，愛情永保鮮

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▲▼5招讓另一半更愛你。（圖／翻攝自羅曼史是別冊附錄劇照）

▲維持一段完美關係需要一點小技巧。（圖／翻攝tvN《羅曼史是別冊附錄》劇照，以下同）

編輯 / Amber

很多文章都在教你怎麼脫單，真正步入了戀愛階段後，如何經營兩人的關係才是關鍵。除了要珍惜彼此、延長甜蜜期，還得要學會一點點手段抓住他的心，先前日本酒店第一女公關曾在網上分享「讓男人更愛你」五招，其中有幾點真的很管用呢！

1,溫柔不易動怒

即使女生工作能力再強，溫柔的態度一定要有，能在他做錯事時不輕易動怒，把情緒收在檯面下才是高招。當他犯錯時不要先急著興師問罪，先裝作若無其事，先用觀察代替責罵，他絕對會對你感謝在心。

▲▼5招讓另一半更愛你。（圖／翻攝自羅曼史是別冊附錄劇照）

2.保持打扮習慣

很多女生在進入一段穩定狀態後，就開始忘了打扮，即使他誇你素顏最美，你也別輕易相信。男人本來就是視覺動物，平日打扮得漂亮亮亮，不僅自己開心，另一半也會很有面子。

▲▼5招讓另一半更愛你。（圖／翻攝自羅曼史是別冊附錄劇照）

3.讓他覺得被需要

很多人都說最好的愛情是崇拜，有時候不要表現得太能幹，要留一點事情讓他幫你完成，讓他覺得被需要，兩人關係才能走得長久。別忘了在他幫忙做事後，要記得稱讚他，或是在朋友圈內誇誇他，包準他累得心甘情願。

▲▼5招讓另一半更愛你。（圖／翻攝自羅曼史是別冊附錄劇照）

4. 聆聽他的說話

很多男生放不下自尊心，和另一半說出內心想法，倘若真的有天他對你傾吐心事，千萬先不要多話，只要讓他感受到你永遠支持他，仔細聆聽並重點回應，相信他一定離不開你。

5.要有自己的朋友圈
做到以上四點，但並不代表要失去自我，擁有魅力的女生必須有自己的朋友圈，尊重另一半但不須處處以他為中心，必須不斷增進自己，他才會欣賞你。

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關鍵字：

愛情, 經營, 相處
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