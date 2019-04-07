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美到飄仙氣！揭開《花遊記》吳漣序5個美麗小祕密

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▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

▲吳漣序擁有吹彈可破的好肌膚。（圖／翻攝IG/@ohvely22，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

演出韓劇《花遊記》走紅，擁有最美素顏之稱的吳漣序，因代言醫美品牌AHC首度來台，仙氣破表的她和大家無私分享5個美麗小心機，女孩們跟著做就沒錯！

▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

飲食拿捏份量

和其他女星不同，她喜歡吃的東西很多，並不會特別忌口，但是份量上會拿捏，如果午餐吃多了，那麼晚餐就會簡單吃。愛喝烏龍茶和具有消脂作用的普洱茶，每晚都會泡15分鐘的半身浴，促進身體新陳代謝，如此自律，怪不得根本吃不胖啊！

▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

最注重腿臀線條

就是因為纖細，更要瘦得漂亮，她分享最在意大腿和臀部的線條，平時靠做伸展操或是皮拉提斯，這樣能雕塑線條，同時訓練腹部核心，運動後一定會伸展加按摩，幫助放鬆舒緩。

▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

外出勤補防曬

隨身必帶防曬棒，重要程度就相當於唇膏，因為日曬容易產生細紋斑點，防曬是她每天最重要的事，而且在外面也會勤補擦，大概3~4小時就會補一次。

▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

消水腫靠綠茶面膜

偶爾起床會有臉部浮腫的困擾，她會用綠茶茶包泡水，將化妝棉浸濕再放入冰箱冷藏，只要水腫就會用自製化妝棉濕敷，幫助快速擊退水腫。

▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

眼霜當作乳霜擦

因為很滿意自己眼睛，所以非常重視眼周保養，除了會厚敷眼霜在眼周，有時更會拿來擦臉、脖子和容易乾燥的部位，把眼霜當作乳霜擦，如此大氣的用法，難怪肌膚如此透亮。

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▲▼ 吳漣序美麗祕密。（圖／翻攝自IG）

4/2-4/14特別在華山開設全台首家–「AHC旗艦快閃店」，代言人吳漣序應邀出席。

關鍵字：

吳漣序, 保養, 秘訣, 美麗秘密
fashion.net

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