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這背影太勵志！櫻花妹狠甩27kg靠飲食「4招」，居然連酒都能喝

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▲▼櫻花妹狠甩27kg靠飲食4招。（圖／翻攝自IG）

▲在夏季來臨前，快開始啟動你的減重計畫吧。（圖／翻攝自IG/diet_30kggg，以下同）

編輯 / Amber

胖到自暴自棄的人不少，但眼前這位櫻花妹的毅力值得我們學習，這個女生胖到78kg開始立志減重，除了發狠運動外，更配合飲食，7個月以來已瘦到51kg，減掉1/3個自己，來參考一下她的瘦身菜單吧！

▲▼櫻花妹狠甩27kg靠飲食4招。（圖／翻攝自IG）

▲▼櫻花妹狠甩27kg靠飲食4招。（圖／翻攝自IG）

攝取好的蛋白質

控制飲食但必須得吃飽，她在減重期間沒有特別節食，碳水化合物照吃，早餐就吃雞胸肉麥片粥，肉類大部分吃水煮雞肉和魚肉，搭配白煮蛋，除了能補足應有的營養外，運動過後吃更能燃脂同時促進體內代謝。

▲▼櫻花妹狠甩27kg靠飲食4招。（圖／翻攝自IG）

蜂蜜通便排毒

除了大量補充水分外，她還會喝蜂蜜水幫助通便，排除體內毒素，研究指出蜂蜜內的脂肪酸能促進腸胃蠕動，帶動體內循環，能讓減重效果大大提高。有時候想喝甜的，就會在水果茶內加點蜂蜜滿足自己，畢竟減重是場長期抗戰。

▲▼櫻花妹狠甩27kg靠飲食4招。（圖／翻攝自IG）

小黃瓜增加飽足感

小黃瓜真的是減重好物，它含有磷脂酶酵素，可以幫助分解脂肪與促進消化，間接達到瘦身率肉效果。三餐前吃一點小黃瓜增加飽足感，涼拌或是生吃都很健康呢！

▲▼櫻花妹狠甩27kg靠飲食4招。（圖／翻攝自IG）

喝蒸餾酒不怕胖

減重期間當然能忌口最好，但是若有必要場合需要喝酒，她建議挑選蒸餾酒，像是燒酒、威士忌、伏特加都OK，蒸餾酒的含糖量較低，即便減重時飲用也還說得過去。

當然除了以上的飲食控制，她的運動頻率一周2次，好的飲食習慣要搭配運動，才能看得到效果喔！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

減肥, 減重, 日本, 飲食控制
fashion.net

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