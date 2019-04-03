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Melvita「瘦身神油」全球默默賣，打造芭蕾女伶輕盈身段

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▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

▲粉紅美體油讓瘦身有感，榮獲全球眾多美容大賞肯定。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

被無數粉絲暱稱為「粉紅油」的Melvita 粉紅胡椒美體油，自上市以來靠口碑默默熱賣，成為新一代身體保養代表！多年來,這瓶獨特輕感美體油，因為卓越效能和舒適感，獲得全球57項美體大賞肯定，更是2018全球Melvita銷售NO.1。

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

這次特別和法國FIT’BALLET創辦者Octavie Excure合作，獨家設計居家芭蕾瘦身運動，使粉紅胡椒美體系列效果更加分。出身專業舞者的Octavie Excure設計的粉紅胡椒芭蕾瘦身操共有五組動作，針對手部、腹部、大腿與臀部進行鍛鍊，就算沒有舞蹈基礎也能輕鬆學習。

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

Octavie Excure天天使用的粉紅油，特別是運動過後,透過它按摩身體達到舒壓效果。除了讓肌膚變得平滑、緊緻、柔軟。輕爽質地滲透快速，表演前使用，也能快速穿上舞衣而不擔心會有黏膩感。 　　

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

配合Octavie Excure針對粉紅胡椒美體系列所設計的芭蕾瘦身操，Melvita在台灣地區特別以芭蕾女伶為靈感推出限量tutu版包裝，穿著芭蕾舞裙的美體油，彷彿Melvita美體大使Octavie Excure分身，幫助大家完成塑身大業。

芭蕾瘦身1招  告別蝴蝶袖 緊實手臂

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

1.站立並讓肩頸盡可能地放鬆，背部挺直並收緊小腹

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

2.舉起雙臂超過頭部後手掌向外朝下

▲▼Melvita粉紅油華麗變身。（圖／品牌提供）

3.雙手往下降至身體兩側，接著回到步驟1.的動作
*重複動作32次

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關鍵字：

melvita, 粉紅油, 芭蕾
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