fb ig video ETtoday search mobile

快樂瘦身有望！日本研究：睡前吃宵夜和體重沒關聯

> >

▲▼研究：吃宵夜瘦身不會胖。（圖／翻攝自Pinterest）

▲研究證實宵夜不會胖，但入口的份量還是要控制。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

正在減肥的你，是不是每天都餓著肚子睡覺，為了吃不吃天人交戰呢？好消息！現在不需要那麼辛苦了，日本研究指出，睡前進食和體重增加沒有直接關係，下次餓了儘管吃點小東西無妨，畢竟快樂減重才是最重要的事啊！


晚上吃宵夜是減重大忌，好多女藝人也分享她們過了晚上6點就不吃晚餐，幫助維持好身材。但減重真需要那麼苦嗎？日本的岡山大學醫療科學部進行了3年研究，找來1000多位無糖尿病紀錄的中年及老年人作為研究對象，研究人體內的血糖控制情況。

▲▼研究：吃宵夜瘦身不會胖。（圖／翻攝自Pinterest）

實驗發現，即使在睡前兩小時進食，也不會影響糖血化色素指數，換句話說睡前進食與體重的高低並沒有直接關聯。消息一出，引起網友熱烈討論，更有人提出睡前吃消夜的3大好處，想要快樂減重的你，不妨參考看看吧！

1. 有助燃燒脂肪

身體在入睡之後仍然會繼續運作，如果在睡前吃一點脂肪和碳水化合物的話，可以幫助身體在入睡後繼續燃燒脂肪。

▲▼研究：吃宵夜瘦身不會胖。（圖／翻攝自Pinterest）

2.使睡眠更深層

挨餓有可能使睡眠品質下降，若真的很餓，建議在睡前半小時補充碳水化合物，例如香蕉、地瓜或酪梨都是好選擇，避開補充蛋白質，才不會影響睡眠品質。


▲▼研究：吃宵夜瘦身不會胖。（圖／翻攝自Pinterest）

3.增加新陳代謝

在吃飽的情況下入睡，可穩定血糖同時提升睡眠品質，擁有良好睡眠品質後，即可提升身體內的新陳代謝與免疫力，所以睡前吃適量宵夜，也可以說是好處多多！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

減肥, 減重, 宵夜, 飲食, 瘦身
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】Palladium超帥腰包要送給大家　快來留言

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

別只有小白鞋！Converse推珊瑚橘、檸檬黃色　搭白襪超好看

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

亮･珠寶／梵克雅寶花朵珠寶藏愛心　好迷人

ET Fashion

推薦閱讀

電眼靠鍛鍊！日本臉部瑜珈老師親授　網：放大眼睛超有感　

視覺小一號！網傳「3招」速消小腹，臨時抱佛腳超有用

美妝版網友推爆！蘭蔻頂級氣墊推「新版方形」，用過就回不去

彭于晏、高以翔都落榜！　櫻花妹選出「2019台灣5大男神」 12星座4月愛情運勢大解析！金牛桃花暴增、水瓶伴侶間出現壓力 「愛情或許可以選擇，但思念不行」　讓人念念不忘的女生特質 快樂瘦身有望！日本研究：睡前吃宵夜和體重沒關聯 12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著 瘋狂發IG、吃飯裝不餓　南韓男生：喜歡的女生做這7件事大扣分 【奧斯塔羅】選一張牌，揭開你內心的秘密個性？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面