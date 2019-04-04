快樂瘦身有望！日本研究：睡前吃宵夜和體重沒關聯

▲研究證實宵夜不會胖，但入口的份量還是要控制。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

正在減肥的你，是不是每天都餓著肚子睡覺，為了吃不吃天人交戰呢？好消息！現在不需要那麼辛苦了，日本研究指出，睡前進食和體重增加沒有直接關係，下次餓了儘管吃點小東西無妨，畢竟快樂減重才是最重要的事啊！



晚上吃宵夜是減重大忌，好多女藝人也分享她們過了晚上6點就不吃晚餐，幫助維持好身材。但減重真需要那麼苦嗎？日本的岡山大學醫療科學部進行了3年研究，找來1000多位無糖尿病紀錄的中年及老年人作為研究對象，研究人體內的血糖控制情況。

實驗發現，即使在睡前兩小時進食，也不會影響糖血化色素指數，換句話說睡前進食與體重的高低並沒有直接關聯。消息一出，引起網友熱烈討論，更有人提出睡前吃消夜的3大好處，想要快樂減重的你，不妨參考看看吧！

1. 有助燃燒脂肪

身體在入睡之後仍然會繼續運作，如果在睡前吃一點脂肪和碳水化合物的話，可以幫助身體在入睡後繼續燃燒脂肪。

2.使睡眠更深層

挨餓有可能使睡眠品質下降，若真的很餓，建議在睡前半小時補充碳水化合物，例如香蕉、地瓜或酪梨都是好選擇，避開補充蛋白質，才不會影響睡眠品質。





3.增加新陳代謝

在吃飽的情況下入睡，可穩定血糖同時提升睡眠品質，擁有良好睡眠品質後，即可提升身體內的新陳代謝與免疫力，所以睡前吃適量宵夜，也可以說是好處多多！

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