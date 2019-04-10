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星・上妝／鍾欣潼大曝妝前敷臉其實超傷膚、消水腫神招一次公開

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▲▼ 鍾欣潼保養地雷多。（圖／翻攝自IG）

▲阿嬌保養有方，即使38歲依然少女樣。（圖／翻攝自鍾欣潼IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

鍾欣潼（阿嬌）去年年底風光舉辦婚宴，下嫁醫生老公，即使是相差8歲的姊弟戀，兩人外表卻看不出年齡差，歲月在她臉上靜止，顏值依舊破表。為了美美穿上婚紗，她更靠運動和飲食狂甩水腫，她的美麗秘訣有哪些？聽聽她怎麼說！
 

▲▼ 鍾欣潼保養地雷多。（圖／翻攝自IG）

冷水洗臉消水腫

她分享一早起床，會使用冰涼水洗臉來醒膚，連化妝水也冷藏在冰箱，要用的時候再拿出來，以化妝棉沾取輕輕拍打雙臉，擊退水腫。睡前2小時會精油泡澡，幫助促進新陳代謝，精油會選擇能消腫的葡萄柚和茴香。

「先護再洗」避免髮絲斷裂

想要擁有漂亮髮質，必須先學會正確洗髮。她洗髮前一定會將頭髮梳開，打濕頭髮後，先抹護髮素不要沖掉，接著再用洗髮精，洗的時候用指腹輕輕按摩頭皮，這個方式能拉扯髮絲時的大量斷髮或落髮。

▲▼ 鍾欣潼保養地雷多。（圖／翻攝自IG）

選對梳子讓髮質閃亮亮

她的專屬髮型師推薦鬃毛梳，因為鬃毛梳有天然油脂可以撫平毛躁，梳完頭髮會又亮又順。護髮也有一定的SOP，她趁洗完頭髮微濕時抹上護髮油，再加上一點維他命E精華，長時間維持這個習慣，日常的造型損傷也不怕。

▲▼ 鍾欣潼保養地雷多。（圖／翻攝自IG）

吃對東西讓身形小一號

阿嬌在婚前如願擠進婚紗，尺寸甚至比量身時更小，全都歸功於飲食控制。她睡前3小時不喝水，因為飲食偏好重口味，因此會增加蔬菜的份量，像是芹菜、冬瓜等消水腫食材，也會不定時搭配蘋果醋來控制血糖穩定。

▲▼ 鍾欣潼保養地雷多。（圖／翻攝自IG）

上妝前一天敷面膜

許多女星都分享妝前敷面膜的好處，但阿嬌卻反其道而行，她說妝前敷臉會使皮膚角質的含水量瞬間增加，肌膚對光線折射率升高，所以上妝後的皮膚看起來透亮水嫩。但在這個時候，彩妝中的刺激分子會趁虛而入，長期下來對肌膚刺激很大，相較之下，上妝前一天敷面膜才是理想。

▲▼ 鍾欣潼保養地雷多。（圖／翻攝自IG）

純植物油卸除口紅

因為喝水量不足、頻繁更換唇妝，導致雙唇乾巴巴，塗霧唇更顯唇紋。她堅持下工後用純植物油來卸除口紅，比較不傷害嘴唇，睡前有時間會敷唇膜，或是塗上厚厚一層護脣膏，一覺醒來雙唇就會變得軟軟嫩嫩。對付死皮暗沉，也會自製砂糖磨砂膏來去角質，記得手法要輕輕畫圈，不能太用力。

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關鍵字：

鍾欣潼, 阿嬌, 保養, 護髮, 消水腫
fashion.net

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