看電影也賞時尚新鮮貨　Paul Smith推MIB外星人膠囊系列　

▲《火箭人》中泰隆艾格頓所穿的表演服點綴超過10萬顆施華洛世奇水晶。（圖／翻攝Swarovski IG）

記者陳雅韻／台北報導

精品與電影連結常能成功引起共鳴，近期最受矚目正是奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）在新片《火箭人》（Rocketman）中大放光芒，另一話題是即將上映的《MIB星際戰警™：跨國行動》中男女主角的帥氣西裝，都出自英國設計師Paul Smith之手，品牌更為此電影推出膠囊系列，外星人全跑上衣服或配件了。

▲《MIB星際戰警™：跨國行動》中里斯漢斯沃（左）與泰莎湯普森都穿Paul Smith訂製西裝。（圖／Paul Smith提供）

由克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與泰莎湯普森（Tessa Thompson）主演的《MIB星際戰警™：跨國行動》，均穿著Paul Smith訂製黑色正裝扮演特工，兩套正裝皆採Paul Smith具抗皺特性的全羊毛「A Suit To Travel In」布料製成，讓他們在片中穿梭自如且服裝依舊完美。

▲Paul Smith MIB系列成套黑色抗皺西裝（上）58,500元，MIB環形Logo袖扣5,800元。（圖／Paul Smith提供）

Paul Smith因此片發想推出膠囊系列，涵蓋男、女裝，包括內襯鋪上繽紛外星人、袖口縫上一顆首次出現在電影的環形Logo釦子；此系列也少不了外星人元素，躍上抽繩連帽上衣與女裝衛衣當主角，另有袖扣、鈔票夾、襪子等配件供選擇。

▲Paul Smith MIB系列女裝外星人衛衣（上）21,300元，電繡外星人襪1,800元。

施華洛世奇則在描述英國國寶級歌手「強叔」艾爾頓強（Elton John）傳奇生涯的電影《火箭人》（Rocketman）中搶鏡，為忠於強叔喜愛的閃亮舞台裝，男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）在片中的戲服、墨鏡等配件，都點綴各色閃亮水晶，當中一件棒球裝甚至裝飾超過10萬顆水晶，讓戲迷在看戲外也賞時尚。

▲艾爾頓強（左）與泰隆艾格頓一同現身坎城，宣傳新片《火箭人》。（圖／翻攝eletonjohn IG）