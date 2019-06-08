不快樂是因為你太愛抱怨！「情緒聰明人」不做9件事讓人生更順遂

編輯／Duke、圖／翻攝自Unsplash、Pixabay

多愁善感的人常富有同理心，對周遭的人事物都相當敏感，另一方面卻有著情緒易受牽動的缺點，不能隨時保持冷靜，易哭、易怒、易過度興奮都會影響到正常生活。就有研究指出，情緒控管妥當的人做事更積極、樂觀、有效率，而這些人被稱為「情緒聰明人（TalentSmart）」。

▲情緒控管妥當的人被認為「情緒聰明人」。

美國心理博士特拉維斯（Dr. Travis Bradberry）發起了「TalentSmart」的實驗，在研究超過100萬位受試者後發現，要保持積極的態度，首先要做好情緒管理，進而提升做事的效率，而博士也歸納出9點「情緒聰明人」會在生活中避免的行為，以隨時保持冷靜的態度。

1.不會抱怨

許多人認為抱怨能夠釋放情緒，但其實是變相將負面壓力施加到他人身上，特拉維斯表示，抱怨並不能夠抒發壓力，反而會因為回想不好的往事，而讓情緒更為緊繃。

2.不拘泥於過去

情緒聰明人之所以不會抱怨，一方面也是因為他們對往事看得很開，過去的事就讓他過去，無論好的、壞的，每天都還是有新的挑戰要面對，為往事懊惱對未來並沒有幫助，而是要向前看，總會有新的希望出現。

3.不會糾結問題，而是找出解決方法

比起糾結於問題為什麼發生，情緒聰明人會選擇面對問題，並找出解決方法，唯有問題解決了，才會相信自己做的到，進而保持積極樂觀的心態。

4.保持樂觀，不受他人言語所左右

情緒聰明人高EQ的表現，即是不去理會惡意中傷的流言蜚語，因為他們相信自己，也足夠了解自己，不需要透過與他人比較來證明自己的價值，對於那些閒言閒語相當釋然，特拉維斯說：「你的自我價值來自於內心，做好自己、在努力的道路上堅持就對了。」

5.記取傷害與教訓，且大方原諒他人

因為有著正向、樂觀的性格，情緒聰明人即使遭人算計，也總能大方寬恕他人的過錯，但這並不代表他們會忘記曾受過的傷害，反而是記取教訓，學習如何保護自己，提高警戒心。

6.不會輕易許下承諾

對於不確定、難以做到的事情，他們不會隨便給予承諾，說空話是個不負責任的行為，要是最後無法達成，只會造成對方更大的失落，而使他人產生負面情緒。

如此不但是為了避免造成他人負擔，也是不讓自己因為承諾而產生壓力，學習衡量自己的能力，並面對自己的不足，適時向人求助，做事才能更有效率。

7.不會浪費唇舌在過度悲觀的人身上

這並不代表情緒聰明人沒有同理心，或覺得事不關己，通常在遇到心情低落的人時，他們會先選擇鼓勵對方，但若對方仍不聽勸、持續自怨自艾時，情緒聰明人會覺得不需浪費時間在講不聽的人身上，還不如遠離那些負面情緒。

8.對凡事堅持，不會輕易放棄

當情緒聰明人擬定了目標，就會堅持到最後一刻，無論結果是好是壞，他們都相信能在其中得到收穫，反正失敗了再爬起來就好，所有問題都能迎刃而解。

9.不刻意追求完美

人畢竟不是十全十美，汲汲營營追求「完美」只會讓自己活得很辛苦，且並不快樂。凡事只求問心無愧，盡力去做就好，即使結果不如人意，也不會怨天尤人，給自己訂定太高的目標，若失敗了只會喪失信心及成就感，這對樂觀正向的思考毫無幫助。

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