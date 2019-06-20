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孤獨來襲12星座反常行徑　摩羯愛加班、處女刷存在感

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▲▼寂寞侵蝕十二星座反應 。（圖／翻攝picjumbo.com）

▲當孤獨情緒來襲，12星座的反應大不同。（圖／翻攝picjumbo.com，以下同）

Iliad／編輯

雖然一個人的生活輕鬆自在，不用在意另一半的感受，想做什麼、想去哪都不受束縛，但一個人獨處時，偶爾仍難逃寂寞侵襲，12星座都有一些寂寞習慣，例如魔羯可能起來卯起來加班、獅子座可能暫停社交、天蠍座則開始放縱大吃，孤單狀態下的種種行徑，與在外的形象截然不同。

▲▼寂寞侵蝕十二星座反應 。（圖／翻攝picjumbo.com）

▲摩羯座不自覺工作狂上身以填補心靈空虛。

摩羯座靠加班療癒
感到寂寞時，摩羯座常不知不覺將心力放在工作上，藉由努力工作的成就感填補心靈的空虛，一不小心就打拼過了頭，可能影響健康。

水瓶座變心靈導師
尋求心靈雞湯風格文章，是水瓶座自我排遣寂寞的方法之一，從文章中悟出人生道理替自己打氣，也會轉發文章與朋友分享。

雙魚座刷社群網站
生性浪漫的雙魚座，當覺得孤單時，習慣低著頭刷個大社群網站，看看朋友們一張又一張的幸福照片，此時只會更感到難受。

▲▼寂寞侵蝕十二星座反應 。（圖／翻攝picjumbo.com）

▲白羊座靠改變造型讓自己變美，紓解孤單感。（圖／翻攝picjumbo.com，以下同）

白羊座改變新造型
率真的白羊座面對孤單來襲，不會將自己關起來，反而想嘗試新造型展現新氣象，可能去燙頭髮，刺青，讓自己變得更美好，尋回快樂心情。

金牛座找懂的人聊
對愛情果斷的金牛座，一個人時竟會想起與前任的過去，偶爾想問候、又怕打擾對方，陷入無邊的掙扎，因為在寂寞時想找一個曾經最懂自己的人聊聊。

雙子座對朋友發飆
若你是雙子座或雙子座的朋友，快回想是否在孤獨時，雙子座會發起一把無名火，掃向無辜的朋友們，這突然釋放情緒的舉措，常讓人不知如何應對。

▲▼寂寞侵蝕十二星座反應 。（圖／翻攝picjumbo.com）

▲巨蟹座容易放大寂寞感而陷入低潮。

巨蟹座放大寂寞感
陷入孤寂的情緒之中，巨蟹座可能會深陷其中，並且放大感傷的情緒而胡思亂想，巨蟹座的朋友需要拉他們一把，遠離負面的低潮。

獅子座先暫停社交
愛面子的獅子座當然也有孤單的時刻，但不想讓人發現，會選擇暫時停止社交，關上房門自我療癒，先找一些娛樂排遣寂寞。

▲▼寂寞侵蝕十二星座反應 。（圖／翻攝picjumbo.com）

▲處女座會不自覺在社群網站分享照片刷存在感。

處女座狂刷存在感
感到落單的時候，處女座會不自覺地在社群網站分享照片或心情刷存在感，取得朋友的關注，而透過朋友的回應留言，心情也會好些。

天秤座愛回味往事
很會隱藏不開心的情緒，天秤座選擇自己療傷，會藉由看一張張過往的照片回憶舊時光，看著照片中漾著笑意的自己，對比之下更容易陷入難過的情緒。

天蠍座開放縱模式
天蠍座在愛情裡盡力當完美情人，當變回單身時，開始一些平常不會有的放縱行徑，例如瘋狂大吃大喝，讓自己在美食中找到快樂。

射手座找伴填空虛
嚮往自由的射手座，無法忍受被緊緊束縛，保持彈性的空間才自在；若退回單身位置，偶爾仍想要結交新朋友填補心靈空虛。

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12星座
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