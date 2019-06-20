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直播／LV春夏男裝有多潮？6／20晚上8點半　跟周湯豪一起看秀

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▲LV的2020春夏男裝秀，是LV男裝藝術總監Virgil Abloh 執掌的第3季。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

精品與潮流結合成為顯學，LOUIS VUITTON（路易威登）將在巴黎男裝周發表2020春夏系列便是令人期待的例子，由Virgil Abloh 接手後的第3季，將於台灣時間6月20日晚上8點30分登場，周湯豪已經和媽媽比莉一起飛往巴黎，想和他一起同步欣賞，一定要回來這兒看直播。

▲LV春夏男裝。（圖／品牌提供、翻攝周湯豪IG）

▲周湯豪已經到巴黎。（圖／翻攝周湯豪IG）

▲LV春夏男裝。（圖／品牌提供、翻攝周湯豪IG）
▲大陸男星吳亦凡（左）在LV 2019秋冬男裝秀時與Virgil Abloh 見面。（圖／品牌提供，以下同）

Virgil Abloh是當紅潮牌OFF-WHITE 的主理人，執掌LV男裝後話題不斷，無論他個人的名氣或LV設計上的變化，都備受矚目。不似前任Kim Jones，大秀前總會在個人IG上放點什麼當引子，Virgil Abloh一片平靜，畢竟他才剛忙完OFF-WHITE的2020春夏秀吧！

▲LV春夏男裝。（圖／品牌提供、翻攝周湯豪IG）

▲LV在官方IG上先po出小短片預告。

從目前LV官方透露的蛛絲馬跡來看，在戶外、地鐵站放風箏，風箏上是單色的Monogram，還有紅色、黃色的圓形氣球，這些元素會以什麼樣的形式出現，令人好奇。

▲LV春夏男裝。（圖／品牌提供、翻攝周湯豪IG）

▲周湯豪出發時穿LV的秋冬系列新裝。

周湯豪已經到了巴黎，在桃園機場出發時穿的是與現在季節不符的大衣，他留言自嘲：「廢話！我當然知道很熱！但我要前往巴黎時裝周參加大秀，機場Look一定要穿最新LV Men 2020的衣服才帥，（好啦其實有比較不熱的，這套是我自己挑的）！」他也開心表示：「這次受LV邀請，還有我最喜歡的設計師，非常期待這次的巴黎行！」

LV的2020春夏秀，將在法國巴黎時間6月20日下午2點30分（台灣時間6月20日晚上8點30分）舉行，一起來看Virgil Abloh又會變出什麼潮物。
 

關鍵字：

louiS VUITTON, 路易威登, LV, 春夏男裝周, 2020SS
fashion.net

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