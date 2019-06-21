香奈兒J12改款　強尼戴普女兒與名模媽戴對錶

▲大陸超模劉雯佩戴白色款J12腕錶。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）2000年推出品牌第一只中性運動錶J12，震撼錶界，在邁入明年20周年之前，由內而外重新設計新一代的J12，今於台北松菸舉辦發表會，展示首度開透明錶背秀全新機芯、錶圈凹型切口由30增加至40個的新錶，唯一不變的是依然是一只跨越世代的錶款，品牌邀法國傳奇名模Vanessa Paradis與她和強尼戴普所生的女兒Lily-Rose Depp一同拍宣傳照，應證錶款魅力。

▲法國名模Vanessa Paradis（上）與女兒Lily-Rose Depp一起為香奈兒J12拍宣傳照。

香奈兒前藝術總監Jacques Helleu創作J12，受他熱愛的汽車與帆船啟發，尤其熱愛美洲盃帆船組別J12的外型，腕錶因而得名，今香奈兒發表會布置也以此為靈感，由兩艘帆船妝點的水池、襯著展現一天光影變化的布幕，烘托全新J12腕錶。

▲香奈兒J12發表會以水池襯著一天的光影變化烘托J12腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

從外觀著手，除了錶圈凹型切口增加，面盤上數字時標經過重新設計，AUTOMATIC與SWISS MADE字樣則改用品牌標準字體，而J12黑色款的夜光塗層變為黑色、白色款則為白色塗層，創造明暗效果，黑或白抗磨精密陶瓷錶款各有數字時標或點鑽時標設計。

▲鑽石時標的J12黑色抗磨損精密陶瓷錶227,000元。

最大的改變是機芯精進，改採香奈兒今年併購的瑞士KENISSI製錶廠打造的Caliber 12.1自動上鍊機芯，動力儲存提升至70小時，獲COSC瑞士天文台認證，底蓋改為透明展現機芯，並提供5年保固。

▲J12腕錶開透明錶背秀新機芯，185,000元。