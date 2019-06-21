fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒J12改款　強尼戴普女兒與名模媽戴對錶

> >

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲大陸超模劉雯佩戴白色款J12腕錶。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）2000年推出品牌第一只中性運動錶J12，震撼錶界，在邁入明年20周年之前，由內而外重新設計新一代的J12，今於台北松菸舉辦發表會，展示首度開透明錶背秀全新機芯、錶圈凹型切口由30增加至40個的新錶，唯一不變的是依然是一只跨越世代的錶款，品牌邀法國傳奇名模Vanessa Paradis與她和強尼戴普所生的女兒Lily-Rose Depp一同拍宣傳照，應證錶款魅力。

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲法國名模Vanessa Paradis（上）與女兒Lily-Rose Depp一起為香奈兒J12拍宣傳照。

香奈兒前藝術總監Jacques Helleu創作J12，受他熱愛的汽車與帆船啟發，尤其熱愛美洲盃帆船組別J12的外型，腕錶因而得名，今香奈兒發表會布置也以此為靈感，由兩艘帆船妝點的水池、襯著展現一天光影變化的布幕，烘托全新J12腕錶。

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲香奈兒J12發表會以水池襯著一天的光影變化烘托J12腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

從外觀著手，除了錶圈凹型切口增加，面盤上數字時標經過重新設計，AUTOMATIC與SWISS MADE字樣則改用品牌標準字體，而J12黑色款的夜光塗層變為黑色、白色款則為白色塗層，創造明暗效果，黑或白抗磨精密陶瓷錶款各有數字時標或點鑽時標設計。

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲鑽石時標的J12黑色抗磨損精密陶瓷錶227,000元。

最大的改變是機芯精進，改採香奈兒今年併購的瑞士KENISSI製錶廠打造的Caliber 12.1自動上鍊機芯，動力儲存提升至70小時，獲COSC瑞士天文台認證，底蓋改為透明展現機芯，並提供5年保固。

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲▼ CHANEL J12。（圖／公關照）

▲J12腕錶開透明錶背秀新機芯，185,000元。

關鍵字：

J12, CHANEL, 香奈兒
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

卡爾拉格斐追思會2500名親友齊聚　GUCCI老闆、摩納哥公主都到了

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

林志玲露面了！「4個字」談人妻心得　婚後開工挺浪琴賽馬

林志玲婚後首曝光選在英王室賽馬場　先看凱特漂亮穿搭 缺一副墨鏡必看！　吳速玲教選購今夏必備款 賀軍翔出國超愛買　喬治傑生大行李箱夠裝了 張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」 名牌包用膩又懶得寄賣？美國二手店Rebag用「買斷」吸客　想換手袋很簡單 凱特舊鞋重複穿　最愛冰雪奇緣色的Jimmy Choo 周董超狂　拎7萬香奈兒籃球問「誰想鬥牛」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面