楊冪打開水蛇腰　幹練入主義大利精品

▲楊冪正式成為VERSACE大陸首位代言人。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

楊冪過去與義大利精品VERSACE（凡賽斯）的合作不少，今早（6／24）品牌正式宣佈楊冪成為大陸首位品牌代言人，她身穿黑色西裝露水蛇腰，用微辣尺度公告好消息。楊冪表示：「期待未來的更多合作。」

▲VERSACE也在大陸市場啟用代言人政策，首位代言人就是楊冪。（圖／品牌提供）



隨著公布代言人就任的消息，楊冪套上2019早秋系列女裝，全黑造型俐落幹練，配上兩款不同尺寸的ICON粉色包款，更是畫龍點睛，強勢形象不失女人味。另一款造型，她穿上VERSACE白色上衣，搭配前短後長的巴洛克印花風格裙款，露出招牌美腿，同樣吸睛。

▲楊冪兩套造型都用「微辣」尺度見客。（圖／品牌提供）



實際上，楊冪2017年接下美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）首位全球代言人的角色，品牌給予高規格禮遇對待這位辣媽巨星，去年（2018）為了給這位代言人慶生，時裝周期間更包下一台直升機，為楊冪慶生，讓她風光離場趕行程。

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合作近兩年，期間MK用新台幣655億元收購VERSACE擴張版圖，楊冪也順勢成為集團旗下更高端品牌的代言人，消息釋出後，也令人不太意外。

▲楊冪過去與VERSACE就關係不錯。（圖／翻攝官方微博）