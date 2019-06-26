星．上妝／揭露石原里美「6個」美肌習慣　立志當最美新娘

▲石原里美的五官非典型美女，但卻是日本女生爭相模仿的對象。（圖／翻攝自IG/satomisquad，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日本女星石原里美可說是美麗傳奇雖然她的樣子不是天生美女，但卻因為後天努力成為女神等級。只要是她登上的雜誌封面一定完壽、連續兩年成為最愛女演員冠軍，更榮登世界百大笑顏美女。最近傳言他年底即將完婚，一起來看看她在保養、彩妝上做了多少努力吧！

工作結束馬上卸妝

她曾分享無論工作到多晚，回家第一件事就是卸妝。先從棉花棒輕輕卸除睫毛膏等眼妝，接著再卸整臉，洗完臉後會用乾淨毛巾再擦拭一遍眼周，確認已無化妝品殘留。

▲42度的半身浴是她美麗的秘密。



私下是泡澡愛好者

許多日本女星都鍾愛泡澡，幫助帶動下半身循環。日本綜藝節目曾公開過她家的浴室，她把浴室當作房間，她喜歡泡半身浴，浴缸裡有枕頭、電視、手機、劇本等一應俱全，真是超享受的啦！泡澡後趁身體還在濕潤狀態，會全身抹上護膚精油，如此寵愛身體肌膚。

保濕是美肌之本

她會使用大量化妝水拍在臉上，接著動作再重複一次，確保肌膚完全被浸透。她分享剛泡完澡的肌膚毛孔會張開、更會出汗，因此塗完化妝水後再等一分鐘，接著再塗上乳液，才能確保肌膚完全吸收。

▲石原里美對於化妝很有一套。

化妝不假手他人

曾有拿出石原里美以前和現在照片對照，竟意外發現怎麼差那麼多？她的化妝變得很有個人特色，尤其是眼妝和唇彩搭得尤其協調。原來她化妝都是自己來，每天晚上都會把有興趣的化妝品攤在桌上，自己慢慢試和研究，終於試出最適合自己妝容。

美腿靠日常鍛鍊

平常她穿高跟鞋的時候，會盡量把重心放在腳跟，這個方式能幫助鍛鍊腹肌和小腿肌肉。平常除了泡澡和抹潤膚精油，她還會隨身攜帶可以分離腳趾的分趾器，幫助促進血液流通。若有時間也會去健身房鍛鍊。

▲漂亮的肌膚是美容雜誌的封面常客。

愛喝溫開水和青汁

女演員前輩建議她多喝水，像是夏日會吃很多寒涼蔬菜，更應該多喝溫水。除此之外，她也會把青汁當成茶來喝，偶爾會喝熱牛奶加一點蜂蜜，是身體狀況來選擇飲品調整體態。

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