fb ig video ETtoday search mobile

臉色差又容易累？3個「有效方式」幫你補氣血

>

▲▼3個「有效方式」幫你補氣血。（圖／Pixabay）

▲枸杞茶香甜順口，有助於補氣。（圖／Pixabay、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近氣溫直降，若是氣血虛會導致臉色蒼白、手腳冰冷、容易疲倦等問題，《ET FASHION》盤點3個改善氣血虛的方法，助你一步一步養成健康體魄。

▲▼補氣血的3個方式。（圖／Unsplash）

#補充補氣補血食物

想要補足氣血，從飲食下手是最快的方式，補氣食物像是黃耆、人參、紅棗、糙米、山藥、南瓜、枸杞；補血食物像是紅肉（如牛肉、羊肉）、豬肝、黑芝麻、黑豆、菠菜、當歸、龍眼乾；溫補食物像是生薑、桂圓、肉桂，可促進血液循環，都是好選擇。

▲▼補氣血的3個方式。（圖／Unsplash）

#改善生活習慣、避免過度勞累

養成良好的生活習慣，第一件事情就是要做到早睡早起，熬夜容易傷氣血，建議保持規律作息，另外別讓自己過度勞累，適當休息有助於消耗氣血，另外也請避免食用生冷食物，像是生菜、冰品，會影響脾胃運化，導致氣血不足。

▲▼補氣血的3個方式。（圖／Unsplash）

#適當運動與按摩

別把運動想的太難，其實只要做溫和的運動，像是瑜珈、快走、超慢跑等，都能幫助氣血循環，若有時間的話也可試試穴位按摩，加強氣海穴（肚臍下約1.5寸）可以幫助補氣；三陰交穴（腳踝內側上3寸），有助於補血、調理脾胃，而湧泉穴（腳底中央偏前），則可促進全身氣血運行。

關鍵字：

健康, 氣血虛, 飲食, 生活習慣, 運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

蔡康永一句話點醒你：學會活在當下　因為沒有那麼多以後

蔡康永一句話點醒你：學會活在當下　因為沒有那麼多以後

理解「90分鐘睡眠概念」　關掉大腦整晚超好睡

理解「90分鐘睡眠概念」　關掉大腦整晚超好睡

手腳冰冷有解！營養師教你吃「8大產熱食物」　讓你身體自帶暖驢

手腳冰冷有解！營養師教你吃「8大產熱食物」　讓你身體自帶暖驢

楊紫《國色芳華》8人間清醒台詞：不用放下仇恨，放過自己就好了 LV x 村上隆出免費貼圖！超扁平貓熊從硬箱探頭說「Hi」　能用180天很佛心 台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看 《單身4》李時安成「脫單教科書」　6個魅力人氣、桃花旺到爆 星巴克「蛇年儲物罐」也太可愛　粉橘紅STANLEY開啟整年好運 越冷淡愛越深三大星座男！TOP 1喜歡新鮮感　要欲擒故縱才想付出所有 讓人捨不得捏破！超療癒「金魚氣泡紙」每顆都不同

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面