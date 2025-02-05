臉色差又容易累？3個「有效方式」幫你補氣血

▲枸杞茶香甜順口，有助於補氣。（圖／Pixabay、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近氣溫直降，若是氣血虛會導致臉色蒼白、手腳冰冷、容易疲倦等問題，《ET FASHION》盤點3個改善氣血虛的方法，助你一步一步養成健康體魄。

#補充補氣補血食物

想要補足氣血，從飲食下手是最快的方式，補氣食物像是黃耆、人參、紅棗、糙米、山藥、南瓜、枸杞；補血食物像是紅肉（如牛肉、羊肉）、豬肝、黑芝麻、黑豆、菠菜、當歸、龍眼乾；溫補食物像是生薑、桂圓、肉桂，可促進血液循環，都是好選擇。

#改善生活習慣、避免過度勞累

養成良好的生活習慣，第一件事情就是要做到早睡早起，熬夜容易傷氣血，建議保持規律作息，另外別讓自己過度勞累，適當休息有助於消耗氣血，另外也請避免食用生冷食物，像是生菜、冰品，會影響脾胃運化，導致氣血不足。

#適當運動與按摩

別把運動想的太難，其實只要做溫和的運動，像是瑜珈、快走、超慢跑等，都能幫助氣血循環，若有時間的話也可試試穴位按摩，加強氣海穴（肚臍下約1.5寸）可以幫助補氣；三陰交穴（腳踝內側上3寸），有助於補血、調理脾胃，而湧泉穴（腳底中央偏前），則可促進全身氣血運行。