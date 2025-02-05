打算跟同事告白？先想清楚3件事

▲辦公室戀情發生機率高，但有3個要點需要思考。（圖／Pakutaso、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人以工作為生活重心，沒交往對象、沒顯著興趣，在辦公室待的時間越來越長，跟其他同事們朝夕相處，曖昧與好感很容易油然而生，甚至有時若有似無被其他同事說著玩，好像變得真有一回事，確實許多人在職場上修成正果，但失敗案例也不在少數，一旦破局還可能落得兩頭空，在告白或表態之前，必須先想通3件事。

對方也是單身狀態

職場最大禁忌就是搞不倫戀，無論2方在公司的職務中有多強勢，也壓不住任何流言蜚語，無論是有交往對象或已婚狀況都是大忌，既然在工作上長期相處，很容易就能透過小細節觀察到對方是否已婚，或者是早有對象，若想調查透過同事閒聊多少也能明白，想想即便成功在一起，也會長久受人指指點點，還不如一開始就不要發展。

釐清是否僅是暈輪效應

心理學上有一種「暈輪效應halo effect」，指的是面對一個人只憑初步與片段印象，推論出這個人的其他特質，事實上大部分都是自己的憑空想像，可能喜歡的同事在某個專案表現亮眼，你便推論他在所有的工作內容上都是成功人士，這狀況尤其容易發生在上對下的關係裡，像是上司或前輩身上。



在判定是不是喜歡「這個人本身」之前，需要更長久的觀察，像是上司解決了一個櫃檯人員無法解決的客訴案，是因為他有「權限」去決定送禮物來讓客戶開心，而櫃檯人員沒有這權限，所以才能解決，並不是他本身性格或才能導致，就不要有無謂的幻想。

理解交往後出現的壓力

辦公室戀情最大的挑戰，就是群眾莫名的壓力，包括兩人私人時光下出現的爭吵，會不會延伸到影響工作表現、效率跟團隊氣氛？或是若之後分手，是否能在同個地點與空間正常工作或溝通？有時明明與此無關，但也會被周邊同事扣上帽子，而你無從辯解的情況，這都是日後很高機率要去面對的。