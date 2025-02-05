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「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

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星座。（圖／sbsdrama.official IG）

▲「花錢如流水」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／台北報導 

一個人把錢財花在哪裡、收入多少又用了多少，就可以體現出他的「金錢觀」，當然每個人金錢觀念都不一樣，有些人就算再怎麼努力工作也存不了錢，以下就揭曉「沒金錢觀的星座Top 3 」，把玩樂放在第一位！

Top 3 雙子座

雙子座非常在意生活品質，一拿到錢就會想著如何犒賞自己，就連快要沒錢了，生活品質和物慾一樣都丟不得，雙子無法忍受生活降級，再加上周圍朋友和飯局太多，不懂得拒絕的他們，即使到了吃土的月底，如果有朋友邀請，還是會勉強答應，把錢包消瘦的委屈拋在腦後。

Top 2 射手座

天生樂觀的射手座，並非金錢至上而是玩樂第一，秉持著「賺錢就是要花」的概念，讓他們常常把錢花在不必要的地方上，射手注重及時行樂，喜歡到處遊玩，所以一存下錢，就是為了下次旅行做準備，也會忘記自己花在哪裡。而且射手完全不小氣，對待朋友和家人都很闊綽，對他們而言，省錢才是最沒意義的事情。

Top 1 天秤座

天秤座心情不悅時非常喜歡「靠購物來換快樂」，而且不太看價格，對他們來說，遇到喜歡的就很難得了，不想要在意價錢，所以財務情況經常不穩定。而且天秤是出了名的腦波微弱，若有人在旁勸說他們購物，那就一發不可收拾了，天秤也是比較樂天派的個性，不在乎存款多少，覺得錢再賺就好，人生就是要對自己好一點，於是莫名的增加了不必要的消費，自然就存不了錢。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 射手座, 天秤座

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