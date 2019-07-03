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跟主管、同事老是不合被刁難？神準解析職場上妳是哪種討厭鬼

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職場是個學習合作、創造多贏與提升待人處事的修練場，但自己有時卻成為了職場中的討厭鬼，卻不自知，這些討人厭症頭，有時會幫助自己，有時也成為阻礙自己的盲點，不過這些症狀都是可以改變的，來看看妳是職場上哪種討厭鬼呢？

或許妳自己也覺得這樣的點是很討厭的，因此中立來看待妳所選到的那張牌卡

首先在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌選一張（也可複選）

1.教皇：認為自己才是對的，要改變的都是別人

在原始的牌意中，教皇代表著成為傳遞上天的訊息給人民的一個管道，當妳選到這張牌時，代表著妳擁有著直覺力和懂得如何中立看待事情的能力，但當妳陷入內在的不安與恐懼時，這樣的特質會反向發展，讓別人近而遠之。

因為教皇是具有權威象徵的，當妳不懂得中立表達想法時，很容易變成命令式態度，而且認為自己才是對的，要改變的都是別人，但很有可能妳卻不認為自己有這樣，或是覺得這樣的自己沒有問題，那這在職場上就會是很大的問題了

2.惡魔：有好處才對人好

所謂的好處不一定是物質上的，有時是精神上的，例如職場上的誰可以幫助妳來獲得成就感，或是某個誰常會很好心的協助妳一些瑣碎但又重要的小事，或是哪個人總是成為妳的避風港，當好處是無形的更會讓自己難以察覺。

惡魔牌的出現，是在提醒著妳，當妳可以從某人身上得到好處才與那個人往來，這樣的關係是不健康的，因為那些不去符合妳要的感覺或標準的人，才有可能讓妳成長，因此在某些人眼中妳的行為是很勢利的，也變成了一種討厭鬼。

3.月亮：容易曖昧和吃窩邊草

月亮通常代表著內在的不安，在關係中也代表著不想公開的關係，或是曖昧模糊的狀態，潛意識中因為內在不安，但又沒真的想要對一段關係有承諾，因此曖昧的狀態就此產生。

妳選到這張牌時，很有可能已經或是即將有類似模糊的關係出現，或是過往情感模式中，容易與身邊的人曖昧模糊，妳以為別人看不出來，大家很有可能只是不明說，因為怕尷尬，但卻也造成了別人對妳有這樣觀感，有時妳覺得沒有曖昧，但為什麼別人還是這麼認為，值得自己深思。

4.戰車：猶豫不決，選擇性障礙

戰車牌的出現代表著妳擁有戰神的特質，但容易意志不堅定，尤其在緊張和不安時，忘了當初的初衷和決定，當妳選到這張牌時，要很注意妳自己的猶豫不決，其實是不敢對結果承擔的一種行為。

但也因為妳不喜歡做出選擇，這也阻礙自己成長的機會，如果事事都要完美，那麼行動力就會降低，要有答案才願意前進，也會讓自己更陷入猶豫不決的循環，這樣的妳與別人共識，就很像是帶著一個不願長大的大人，無法獨立作業，有時是很困擾的。

5.聖杯皇后：情緒起伏，容易陷入自悲自憐

圖中的聖杯皇后，低著頭看著自己的杯子，臉上的表情充滿悲傷，因為她正陷入自己過往未釋懷的傷痛中，生活依然一天一天過，但因為沒處理內在的傷痛，因此現在只要有類似的感覺和事件出現，就會把過往情緒套用現在發生的事情中，無法平常心來看待。

當這樣時，妳在職場上是會有很多地雷的，別人不知道妳的臉臭和難過是得罪了妳什麼？有時妳也不管別人是否會被妳影響，這是一個很任性的行為，久而久之會有很多話不敢告訴妳，因為不想處理妳的情緒，這個點讓妳在工作上少了支持和協助。

文／柯夢波丹　圖／泰瑞莎塔羅

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 泰瑞莎塔羅, 職場, 討厭鬼, 運勢
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