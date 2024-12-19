星巴克12／20「全品項85折」滿額送好友分享　85度C平安夜「咖啡第二杯25元」

▲星巴克本周五針對耶誕系列推出85折優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕節就在下周，星巴克的耶誕派對也即將在12／20登場，當天推出全品項商品85折優惠，消費滿額還再送「大杯以上好友分享券」，想添購商品準備過個濃濃節慶風的耶誕節，不妨去星巴克走走逛逛，另間連鎖咖啡85度Ｃ，則在平安夜12／24當天推出咖啡第二杯25元優惠活動，讓你揪咖共享小確幸。

星巴克12／20限定一天推出耶誕派對活動，店內包括咖啡豆、糕點、包裝食品、生活用品全面85折優惠，而當天單筆消費滿500元，即可獲得「大杯以上好友分享券」一張，請注意優惠品項不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。





85度C今（12／19）起也推出「平安夜嘉年華」活動，即起至耶誕節12／25期間，指定長條蛋糕任選兩條，特價359元，而在12／24平安夜當天，全台門市還有大杯咖啡系列第二杯特價25元，且當天85度C麵包坊從下午1點到晚上10點限時9小時，全品項麵包再推第二件半價優惠。

其指定長條蛋糕任選兩條特價359元，優惠品項包括「招牌拿破崙」、「法式生巧克力捲」、「法式草莓捲」、「雪藏提拉米蘇」和「慢熟千層蛋糕」，兩入原價最高500元，折扣後約72折，最多省下141元。平安夜嘉年華有大杯咖啡、長條蛋糕和麵包三種優惠活動，請注意僅提供現場購買，85 Cafe APP線上訂餐、外送和電話訂購無此折扣。