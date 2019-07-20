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日妞都在追蹤的健身IG！每天更新飲食菜單、速成運動　想瘦必看

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▲減肥。（圖／翻攝自unsplash、pixabay）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash、pixabay

每到夏天就會讓人想換上清涼的背心與短褲，但由於平時太過放縱自己，一不小心就讓一層一層的肥肉堆積在身上，即使有想減肥的念頭，但一想到要花大錢請教練、上健身房，就讓人感到無力～到底有什麼辦法可以養成良好的運動習慣呢？

如果你也遇到以上這樣的狀況，那就一定要認識這個日妞都在追的IG帳號，「@247dieter」裡面不僅有簡單好入門的瘦身運動，還有一些關於飲食以及健身方面的小常識，相信有了這個帳號的加持，絕對可以幫助你成功瘦身。

＃運動篇

如果你平常真的擠不出時間出門運動，那麼在「@247dieter」中，就有許多在家就能輕鬆做的瘦身運動，不僅簡單易懂，也能幫助你養成每日一動的好習慣，當你開始愛上運動的感覺，踏出門就不是一件難事啦～

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash、pixabay）

俄羅斯式扭轉

俄羅斯式扭轉可以有效的訓練到腹部、腹外斜肌等。首先雙臂向前伸直，雙腳併攏並且與上半身成90度，接著上半身開始向左右兩個方向轉，記得雙腳屈膝保持於地面，並且收緊腹部以及穩定下半身。

＃食物篇

減肥除了要運動之外，平時的飲食也要特別注意！在「@247dieter」中也有飲食的小撇步，其中包含許多食物烹調的方法，讓你在減肥的時候不用每天逼自己吃水煮餐，也可以輕鬆瘦下來。

▲減肥。（圖／翻攝自unsplash、pixabay）

相信許多正在減肥的人都會碰到一個無奈的狀況，就是每天都用一樣的烹調方式，吃一樣的食物，實在讓人很提不起勁，甚至還吃到有點噁心，這時不妨試試看這5種雞胸肉調味方式，說不定會讓你重新愛上減肥餐喔。

（1）蔥鹽雞胸肉

準備400克的雞胸肉（切成好入口的大小）、1／2大匙芝麻油、1茶匙雞湯、1／2茶匙鹽以及適量的蔥花，接著把雞肉與配料裝進夾鏈袋中，完成。建議要食用時可以直接用平底鍋、烤箱烘烤，不必額外加油。

（2）味噌雞胸肉

準備400克的雞胸肉（切成好入口的大小）、1大匙清酒、1大匙味醂、2大匙味噌以及蒜苗（適量，切成約4公分），接著把雞肉與配料裝進夾鏈袋中，完成。建議要食用時可以在平底鍋中加入少量的油煎。

（3）芥末雞胸肉

準備400克的雞胸肉（切成好入口的大小）、1大匙芥末醬、1／2大匙橄欖油、1茶匙鹽以及蘆筍（適量），接著把雞肉與配料裝進夾鏈袋中，完成。建議要食用時可以直接用平底鍋、烤箱烘烤，不必額外加油。

（4）番茄雞胸肉

準備400克的雞胸肉（切成好入口的大小）、100克番茄、1大匙清湯、1茶匙磨碎的大蒜以及1／2茶匙鹽，接著把雞肉與配料裝進夾鏈袋中，完成。建議要食用時可以直接用平底鍋煎，不必額外加油。

（5）咖哩雞胸肉

準備400克的雞胸肉（切成好入口的大小）、100克優格、2茶匙咖哩粉、1茶匙鹽以及辣椒（適量，垂直切片，不敢吃辣可以不加），接著把雞肉與配料裝進夾鏈袋中，完成。建議要食用時可以在平底鍋中加入少量的油煎，或是用烤箱烤。


＃健康、健身小常識篇

最後，在「@247dieter」還有許多健康與健身方面的小常識，像是5種可以幫助減肥與健身的飲品，分別是綠茶、咖啡、水、氣泡水以及乳清蛋白，還有吃飯時吃的快並不會幫助減肥，而是要慢慢吃，多咬幾口，這樣會比較容易有飽足感。

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關鍵字：

減肥, 健身, 運動, 飲食, 健康, 夏天
fashion.net

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