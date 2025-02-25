宋慧喬全身包緊緊藏不住仙氣！宋雨琦拎上FENDI柔軟法棍包飛米蘭看秀

記者鮑璿安／綜合報導

2025秋冬米蘭時裝周即將登場，韓星宋慧喬身為FENDI 品牌大使，這次同樣不缺席新季發表，被捕捉到她低調現身首爾仁川國際機場，將啟程前往米蘭參加FENDI FW2025男女裝時裝秀，全身包緊緊卻不減仙氣，背著最新2025 春夏系列的黑色 Mamma Baguette包款，散發女神氣場。





▲宋慧喬穿著FENDI黑色羊毛大衣、搭配黑色真絲FF披肩，不忘肩揹最新FENDI2025 春夏系列的黑色 Mamma Baguette包款 。（圖／品牌提供）

宋慧喬這次的機場時尚也很有她個人的風格，以低調舒適為主軸，穿著FENDI黑色羊毛大衣、搭配黑色真絲FF披肩，不忘肩揹最新FENDI2025 春夏系列的黑色 Mamma Baguette包款，有股慵懶時髦感。同樣受邀看秀的還有新生代韓團(G)I-DLE 成員宋雨琦，她的機場穿搭則詮釋出獨有的活力態度，雖然與宋慧喬一樣演繹新款Mamma Baguette黑色包款，風格卻截然不同，以丹寧套裝疊搭傳遞灑脫氛圍。





▲同樣受邀看秀的還有新生代韓團(G)I-DLE 成員宋雨琦，她的機場穿搭則詮釋出獨有的活力態度 。（圖／品牌提供）

而FENDI 秋冬25系列男女裝暨百周年大秀將在台灣時間27日凌晨2點30分於品牌官網同步登場， 在女裝藝術總監 Kim Jones離職後，品牌第三代傳人Silvia Venturini Fendi會在這次的男女裝大秀中擔任主帥，邁入下個世紀里程碑，有何精彩看點？也令人備受期待。

以《背着善宰跑》爆紅的Prada品牌大使韓星邊佑錫同樣出發米蘭看秀，他身穿黑色毛絨翻領外套以及大容量旅行肩背包現身機場，戴起無框眼鏡流露斯文氣息，對著鏡頭揮手微笑展現親民風範，屆時的看秀穿搭想必也是帥度過人。