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學習做決定、跟自己對話　一個人旅行意想不到的5種好處

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▲▼計畫,旅行,年度,企劃,點子。（圖／翻攝自pixabay）

▲獨自旅行有許多好處。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

在忙碌、緊張的生活下，跟朋友或情人一起計畫旅行，或許是令人興奮的事，但近年許多人決定一個人出外旅行，比起歡樂的氣氛，靜靜的單人旅行，在紓解壓力上是完全不輸跟親朋好友一起出遊的效果喔，除此之外，還有幾種獲得，是只有一個人旅行才能得到的。

學習如何做決定
從旅行規劃、到旅程中的大小事項，甚至是突發奇想的更改行程，都是自己獨立的決定，從這樣的練習中，會開始摸索什麼才是自己真正喜歡的、有興趣的，能夠往更果斷的訓練做邁進。

▲▼玫瑰,房間,臥房,窗戶,道路,花,旅行,回家。（圖／翻攝自pixabay）

▲學習自己獨立做出決定，並承擔風險。

克服恐懼
有時不敢踏出那一步，因為總是心裡覺得「有點擔心」，其實隻身在外，警覺心多少會增加，那是想保護自己的本能狀態，不過一旦處於「考量之後進行的小冒險」之中，你會發現這個世界其實很有趣，首次一個人踏上旅程，不妨先找較為安全的地區進行，多幾次嘗試之後，將慢慢克服不必要的恐懼心態。

▲▼女性獨自旅行慢慢成為趨勢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲克服自己內心的擔憂，完成一段旅程。

跟自己對話
在我們過於熟悉與忙碌的日常生活中，下班後只想放鬆，可能忘記深入自己的思考，這件重要的事可以在獨自旅途中進行，花上大半時間跟自己對話，或許人生目標會突然浮現，也可能你會找到讓自己真正舒適的生活方式。

▲外國人、工作、辦公室、旅行。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花時間跟自己對話，了解什麼是真正的目標。

轉移注意力
許多人藉由去旅行療傷，其實不盡然只是想遠走高飛，而是在旅程中碰到的新鮮事物，可以轉移自己的注意力，雖然聽起來可能是一種短暫忘記煩惱的方式，但也可能挑起另一種領悟，像是望著滿天星星，會開始體會自己的渺小，而那些煩憂就變得更小。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲體會新的事物，轉移注意力。

自在面對陌生人
在旅程中會遇到許多形形色色的人，與他們交談互動，而每一次交談都是新的體驗，或許只是寒暄兩句，或是聽到新的故事，這些交流會讓你的社交能力變得更加自然，日後面對陌生人，也能應對得更加流暢。

▲旅行，小資女，女孩，假日，出門，遊玩，踏青，搭車，搭公車。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲透過旅行中與陌生人交談，能有更多啟發。

關鍵字：

心靈, 成長, 旅行, 一個人旅行
fashion.net

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