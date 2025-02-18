年度熱銷身體乳有多神？根本擺脫乾癢脫屑！被譽為「全家人的乾癢救星」　一天有感全靠2大「關鍵」

▲去年爆款的法國貝膚黛瑪舒益B3彈潤修護輕乳霜，是保養控們口碑推薦的國民級保濕身體乳，究竟有什麼秘密配方讓它一度賣到缺貨，關鍵就在「B3菸鹼醯胺+平衡肌膚微生態」。（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

寒流來襲，許多民眾喜歡洗個熱呼呼的熱水澡，開啟暖爐享受一室溫暖，卻發現小腿四肢開始搔癢難耐，在身上不停抓出令人怵目驚心的痕跡。溫度變化、環境因素、飲食、過度清潔…等種種因素，都可能讓肌膚飽受乾燥、發癢及敏感的困擾。

改善肌膚乾癢除了尋求專業皮膚科醫師協助，做好日常保養更是基礎！想擁有健康的肌膚，常備一罐添加修護成分的保濕身體乳以及選擇適合的洗沐用品至關重要。

去年熱銷爆款的BIODERMA法國貝膚黛瑪舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜，是保養控們口碑推薦的【國民級保濕身體乳】，而究竟有什麼秘密配方讓它一度賣到缺貨，關鍵就在添加高純度B3菸鹼醯胺和微生態修護科技，不僅顛覆傳統乳液保濕無感痛點，還有7大無添加配方，讓乾敏人直接打100分，就連0歲寶寶都能安心使用！

▲貝膚黛瑪舒益B3彈潤修護輕乳霜的B3菸鹼醯胺扮演著重要保濕、修護角色。

這裡癢、那裡癢，每天勤擦乳液，卻還是乾癢難耐，怎麼保濕都不見得任何改善，反覆發作的乾敏肌讓你不禁懷疑人生。那是因為一般的保濕身體乳只能暫時給肌膚補充水分，沒有解決肌膚「無法自行產生保濕力」的根本問題。

被譽為「全家人乾癢救星」的舒益B3彈潤修護輕乳霜 #B3全效修護霜，這款來自法國貝膚黛瑪的明星產品，添加全球首創B3複合彈潤緊實因子，添加的B3菸鹼醯胺扮演著重要角色，不只能舒緩，經法國臨床實證能提升肌膚玻尿酸含量，還能激升7倍的保濕神經醯胺！幫助提高皮膚保水度，保濕從此有感，快速舒緩乾癢不適！ 讓肌膚自主重拾保濕能力，同時使肌膚屏障更完整、彈潤緊實。

▲「B3菸鹼醯胺+微生態修護科技」雙重功效結合，能改善乾燥、搔癢、泛紅、脫屑、緊繃、粗糙、屏障脆弱7大敏感肌問題。

然而，僅僅保濕還不夠，肌膚微生態更是肌膚屏障與鎖水的重要關鍵！肌膚微生態一旦失衡，不僅容易因外來刺激，造成肌膚問題，連水分都不容易鎖住，讓乾癢問題不斷反覆，#B3全效修護霜使用獨家的DAF ™肌膚仿生修護專利，快速平衡肌膚微生態，降低敏弱不適，「B3菸鹼醯胺+微生態修護科技」雙重功效結合，能改善乾燥、搔癢、泛紅、脫屑、緊繃、粗糙、屏障脆弱7大敏感肌問題，一天有感改善乾癢敏感97%、72小時長效保濕*，讓許多人用過後大推是最有感的保濕身體乳。

舒益B3彈潤修護輕乳霜還添加了OMEGA 3,6,9，並用西洋菜籽油和葵花籽油萃取，取代人工合成脂與矽靈，同時更做到無矽靈、無香料、無酒精、無防腐劑，無色素、無助滲劑、無化學合成脂，7大安心保證，避免造成肌膚負擔，不只敏感肌，連0歲以上寶寶都可以安心使用，從臉部到身體，都能給予溫和呵護。除了挑成分，使用感受也是很多人在意的考量，尤其一般對於高效保濕有黏膩厚重的刻板印象，最擔心塗抹後換來一整天的不適感，甚至衣服也沾黏，舒益B3彈潤修護輕乳霜質地好吸收不黏膩，既有乳霜的保濕潤澤度，擦起來卻如乳液般清爽，也比一般乳液更保濕。

▲「B3菸鹼醯胺＋微生態修護科技」在清潔上也能發揮重要作用，有效維持肌膚屏障健康，法國貝膚黛瑪AD舒益系列沐浴品就有同樣功效。

此外，清潔是保養的第一步，錯誤的清潔方式可能破壞肌膚屏障，越洗越敏感、乾癢，想要改善乾癢敏感，適合的沐浴產品必不可少，而「B3菸鹼醯胺＋微生態修護科技」兩大保濕舒緩關鍵，在清潔上也能發揮重要作用，有效維持肌膚屏障健康，長效保濕舒緩乾癢，法國貝膚黛瑪AD舒益系列沐浴品，同樣具有這兩大功效，剛剛好的清潔力，洗後舒適不緊繃，無皂鹼、無防腐劑、無酒精、無致敏香料、無人工色素，同時兼顧保濕、修護，並根據不同的膚質，有沐浴油、沐浴乳、沐浴露等不同質地，其中的舒益輕沐浴油 #B3乾敏沐浴油，質地潤澤卻輕盈，適合乾性、乾癢肌、敏弱肌、極敏感肌，使用皮膚屏障修護專利，改善反覆乾癢，洗後能提供24H保濕效果；舒益B3平衡修護沐浴露 #B3平衡沐浴露，則多添加辛醯甘氨酸，可改善粉刺痘痘，適合敏油肌；舒益B3保濕修護沐浴乳 #B3保濕沐浴乳鎖住水分長效保濕，不管是一般肌、乾性肌或敏弱肌，全家大小都能使用。

▲兼顧保濕、修護，並根據不同的膚質有沐浴油、沐浴乳、沐浴露。

擦過無數身體乳，卻依然被乾癢困擾不已，那種難以忍受的刺痛和瘙癢，讓人夜不能寐，甚至影響了生活品質，但盲目嘗試只會浪費時間和金錢，想要真正解決肌膚問題，需要學會「看懂成分」，選擇「B3菸鹼醯胺＋微生態修護科技」的配方，深入滋養肌膚修護屏障，強化防禦力，重啟健康肌膚狀態，一步步告別惱人的肌膚不適，才能打造真正的乾癢絕緣體。

舒益B3彈潤修護輕乳霜：https://bmai.app/75ph4b

BIODERMA貝膚黛瑪證實假貨流通知名電商 呼籲消費者拒絕假貨

法國貝膚黛瑪BIODERMA已證實市面上平行輸入商品參雜大量假貨流通知名電商，假貨水貨有成分來源不明、品質安全堪憂、效期做假、改標，以及運輸保存不當之種種疑慮，可能造成肌膚傷害！呼籲消費者指名官方授權通路，以確保消費權益和肌膚健康。

BIODERMA法國貝膚黛瑪 官方授權通路：

● 貝膚黛瑪官方網站：https://www.bioderma-naos.com.tw/

● 官方授權實體通路：康是美、屈臣氏、寶雅、COSTCO

● 蝦皮商城「貝膚黛瑪官方旗艦店」 (請留意除官方旗艦店外的所有賣家，均「非」官方輸入)

● 專業醫療通路