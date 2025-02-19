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星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

▲星巴克周五買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

WBC資格賽即將在本周五（2／21）正式在台北大巨蛋開打，還不忘棒球去年帶給台灣人的感動，星巴克在2／21當天也推出好友分享優惠，從上午11點起開始提供大杯以上買一送一，要台灣人揪咖喝咖啡，一起精神奕奕開始挺棒球！85度C周五也適逢咖啡日，提供中大杯咖啡系列第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

星巴克2／21限定一天推出「一起集氣 好友分享日」優惠，消費者當天從上午11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲85度C周五咖啡日優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C在2025年續行「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

▲cama,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

CAMA CAFE針對春節開工的嶄新氣象，在整個2月都推出會員優惠，讓消費者好好回神準備新一年的挑戰，從2／3起至2／28期間，購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠。

會員僅需透過CAMA CAFE APP手動領券，領券期間為2／3起至2／22止，期間不限領取次數，領券後7天內需使用完畢，最後使用期限為2／28。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、青埔高鐵南。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, cama

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