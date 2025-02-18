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5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

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星座,占卜,家庭,戀愛。（圖／IG）

▲5徵兆證明你有「孤獨病」。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／台北報導

現代人時常獨來獨往，不擅長與人交心，慢慢演變成內心孤獨的人。其實寂寞也會影響身體健康，然而很多人卻不知道自己的內心狀況，以下症狀就被視作孤獨病的症候群，你也上榜了嗎？

1.離不開追劇生活

現代人捧著手機追劇成為生活常態，很多人即使有另一半，也鮮少交流，用看劇打發時間，忽略最重要的人。美國德克薩斯州大學奧斯汀分校就證實，其實這就是孤獨的表現，用追劇來紓解負面情緒，並且離不開甚至成癮。

2.剛醒來也覺得

總是提不起精神嗎？即使前一天再怎麼早睡，也覺得好像沒睡好，其實這就是睡眠狀況出了問題，研究顯示，孤獨會使睡眠變零散，意思就是你的睡眠被分成片段，很有可能在半夜常常醒來，而你沒有意識到，才會每天都覺得自己莫名疲勞。

3.購物成癮

其實孤獨也會導致購物慾望，你也是腦波很弱的人嗎？很有可能是平時的壓力無處宣洩，讓你再看到想買的東西時，不自覺的掏錢，自認為可以彌補空虛。

4.太愛用社群媒體

小心手機越用越寂寞，研究顯示，太愛使用社群軟件，每天使用時間高達兩小時的人，就是孤獨症候群，而且比少用的人空虛程度高出許多。所以戒掉手機，真正走入人群才是解決之道。

5.認識許多邊緣人

很多人都說，邊緣人的朋友也是邊緣人，的確這種孤獨是會互相傳染的，讓你在社交的時候不自覺去尋找同類人，並且越來越孤獨，減少去擴大社交圈的渴望。也就是朋友孤獨、低氣壓，讓你更加劇。

關鍵字：

孤獨症, 健康, 習慣, 社交, 睡眠困擾

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