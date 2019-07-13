養一支愛撒嬌的「伊布」！超萌互動式機器人，還能帶出門一起抓寶

▲「伊布機器人」萌度破表。（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

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超可愛的寶可夢又來啦！近期日本玩具大廠「TAKARA TOMY」推出一款「Hello Vui」的互動式聲控機器人，一登場就讓許多網友的心融化。不僅會發出超萌的聲音，還會隨著你聲音的方向看過去呢～實現各位小時候成為寶可夢訓練大師的夢想。

▲小時候都很羨慕主角們能擁有寶可夢，長大後願望居然被實現了～（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

這款「Hello Vui」不僅會歪頭撒嬌，還會點頭、害羞以及唱歌等，而且最特別的是，當你呼喚這款「Hello Vui」時，它還會看向你並發出超萌的叫聲喔！如果你對它說話，它也會給予不同的回應，讓你感覺好像真的養了一隻寶可夢，可愛度破表。

▲「Hello Vui」與「Hello Pika」的售價同樣都是￥3,229（約NT$927）。（圖／翻攝自takaratomy.co.jp）

其實在2018年8月時，TAKARA TOMY就推出過「Hello Pika」的互動式聲控機器人，除了同樣會點頭、搖頭以及順著你聲音的方向看著你，還會發出「十萬伏特」喔～各位寶可迷們趕快把皮卡丘跟伊布帶回家，朝著寶可夢大師之路邁進吧。

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