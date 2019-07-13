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鄧紫棋傳授超低脂早餐做法！「燕麥、香蕉、蛋」一分鐘就能端上桌

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編輯／Ann 圖／鄧紫棋YouTube截圖

歌手鄧紫棋自從創立個人YouTube之後，就會不定時和粉絲分享日常生活，甚至改編起歌曲《來自天堂的魔鬼》系列爆紅，重新填詞將私下最愛的早餐搭配傳授給粉絲，健康又簡單你一定要學起來。 

歌詞內容

「早上第一時間做咖啡，每天我都必須喝上一杯，Oh 咖啡和豆奶就最般配，我最愛的調味！然後煮個早餐、燕麥遞上，加根香蕉和一顆雞蛋，幾分鐘就能端到桌子上，而且還夠營養。」

食材：燕麥、雞蛋、咖啡、香蕉

▲鄧紫棋。（圖／鄧紫棋YOUTUBE）

▲鄧紫棋。（圖／鄧紫棋YOUTUBE）

▲鄧紫棋。（圖／鄧紫棋YOUTUBE）

早餐燕麥粥做法：

１.燕麥放入鍋中小火燜煮

２.加入水煮至變軟即可

３.鄧紫棋選擇在最後加入雞蛋補充營養

影片中鄧紫棋以居家的模樣露面，沒有太多的妝容，就像剛睡醒一般。雖然是搞笑填詞，但是食材的營養價值卻是相當豐富，鄧紫棋表示，「燕麥的纖維很多，雞蛋可以補充蛋白質，而香蕉以及咖啡都能起到抗憂鬱作用。」所以一般她在家都會做像這樣簡單的早餐，不僅快速健康，熱量也很低。

▲鄧紫棋。（圖／鄧紫棋YOUTUBE）

▲鄧紫棋。（圖／鄧紫棋YOUTUBE）

其實鄧紫棋靠著燕麥減肥早就不是秘密，她也提到很多人減肥都不吃澱粉，短期內的確有效，但鄧紫棋親身的體驗是，情緒變得很浮躁、容易生病，這種方法不能長久執行，身體絕對會壞掉。而且「吃澱粉容易長胖」的迷思在於加工過的澱粉一般升糖指數都高，容易讓用不完的熱量變成脂肪。

所以她選擇用燕麥代替白米飯，或是當做早餐食用。（大家也可以用五穀米飯、地瓜等其他複合碳水化合物代替），粉絲們快點來試試女神鄧紫棋最愛的早餐吧。

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關鍵字：

鄧紫棋, 減肥, 低脂, 燕麥, 早餐, 歌手
fashion.net

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