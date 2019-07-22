fb ig video ETtoday search mobile

美妝新手必看！刷具挑對尺寸先美一半，讓妝容更服貼

> >

編輯／Ping　圖、影音／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

上妝的方式有很多種，除了用手指、海棉外，不少人會選擇刷具，所以在挑選刷具時，不僅要注意款式與品質，尺寸的大小也非常重要，因為不對的尺寸可能會影響上妝的精準度。這次「街頭時尚Astor」就帶來每個新手必學的刷具挑選法，讓上妝更輕鬆不易搞砸喔～

＃面部刷　蜜粉刷／底妝刷

首先就從面部刷開始挑選，像是蜜粉刷與底妝刷這類要在全臉上妝的刷具，Astor推薦越大越好！因為不管是要上妝還是定妝都會比較快速方便，太小的尺寸反而不好控制粉量。

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

＃局部刷　腮紅刷／打亮刷

如果是使用在局部的刷具，例如腮紅刷與打亮刷，可以學Astor以自己臉的大小來挑選，將眼尾下方的臥蠶處當做起點，接著經過顴骨連到下顎邊緣，這條線可以當作挑選刷具的比例尺。腮紅刷的大小大概為比例尺的三分之一，而打亮刷的大小則是腮紅刷的二分之一。

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

也有不少人會在網路上購買刷具，這時可以看直徑來判斷刷具是否適合自己。如果是到實體店面購買，就將刷具橫拿與臉部平行比對，不過不能壓在臉上，否則大小會有誤差。Astor 也推薦新手在購買刷具時，誤差值最好在0.5公分以內，因為太大就無法精準上妝，太小反而不太適合新手。

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

＃眼影刷　撲粉刷／暈染刷

接著是眼影刷的挑選方式，首先是能將眼影均勻上妝的撲粉刷，從眉毛底部到眼睫毛根部做為比例尺，撲粉刷要剛好可以蓋住，這樣的大小最合適。而用來暈染的暈染刷，尺寸就是剛剛比例尺的三分之一，這樣的大小會更好描繪眼影的細節。

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

▲如何挑選刷具。（圖／／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供）

以上就是這次「街頭時尚Astor」帶來的刷具挑選法，大家一定要學起來啦！否則買錯比買貴更浪費呢～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

上妝, 美妝, 刷具, 新手, 尺寸, 挑選, Astor, 妝容, 彩妝
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

無痛減肥！3個月「默默少2公斤」　專家：在特定時間喝水就能減重

奧斯塔羅12星座一周運勢0722-0728　金牛自信心爆棚、牡羊別買樂透

簡單3動作在家也能瘦大腿、消水腫！「這招」連志玲姊姊都每天做

小紅書7日減肥食譜全攻略　網紅循環吃90天減20公斤 開架粉底、唇膏通通200元有找！女孩們快來「美妝特賣會」囤貨，根本月底救星 美容專家：維持「3個」保養好習慣，否則30歲後膚質一落千丈 陳庭妮不用美肌APP素顏也發光　全靠這招和「爸媽給的禮物」！ 臉上有4種特徵的女生　戴眼鏡就是比別人好看 讓胡迪、巴斯餵你吃零食　懶人必備《玩具總動員》洋芋片夾　 美妝版網友推爆 ！夏季必買「臥蠶眼影」，脫妝也不怕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面