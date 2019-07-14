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每個女生都必知！生理期3大NG清潔方式　小心「鹹魚味」、發癢更嚴重

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▲女生必知！生理期3大NG清潔方式。（圖／品牌提供）

▲許多女生生理期時，都有私密處有異味、搔癢等困擾。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

很多女生一到生理期就會煩躁不已，除了肚子悶痛、腰痠、頭暈等身體不適知外，經血長時間悶住產生的異味、搔癢也很讓人頭痛，尤其現在正值天氣悶熱的夏季，狀況更是頻繁。

禾馨民權婦幼診所陳思宇醫師提醒，常遇到女孩們因為生理期期間妹妹悶了一整天有異味，而使用一些清潔力較強的陰道盥洗用品，或用去汙力強的鹼性清潔用品清洗。但這些「過多」的NG動作，反而可能導致私密處發癢、發炎、產生更多異味。醫師提醒，生理期間女孩們更該學著使用「斷捨離」的清潔原則，才能讓妹妹健康、避免不適。

▲女生必知！生理期3大NG清潔方式。（圖／品牌提供）
▲清潔過度反而會導致私密處問題加劇。(圖／品牌提供)

生理期清潔常見3大NG問題

與身體其他部位相較，私密處肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護所以更加脆弱，女孩們或多或少，也都遇過因清洗方式不正確導致私密處受傷的經驗。醫師指出，過半數女孩在生理期最常見以下三種錯誤清潔方式，都可能導致私密處分泌物增加、悶癢、異味症狀加劇，讓原本就煩躁的生理期更添煩惱。

NG 1：清潔力道、時間、頻率都加倍
 生理期的大量經血與衛生棉包覆產生的異味、悶熱感，常會讓女孩有「妹妹」特別髒的錯覺。因此有些女生在清洗的手部力道、清洗的時間，甚至清洗的頻率上，都會更加「用力」。

NG 2：動作、步驟都超講究
 除了清洗的力道與時間，為了「深度清潔」妹妹，還有很多女孩也常會講究的使用陰道盥洗用品，或是以手指伸入私密部位，希望達到更好的清潔效果。

NG 3：追求香氛、美白等額外訴求
 生理、心理連動的煩躁感，常會讓女孩們對妹妹「特別關照」。平日不那麼在意的氣味、顏色、鬆緊度，在生理期間也變得莫名在意，進而精挑細選，使用那些主打香氛、美白、抗老訴求的洗沐保養品，想幫妹妹加分。

▲女生必知！生理期3大NG清潔方式。（圖／品牌提供）

▲私密處清潔原則要把握「斷捨離」，去除不必要的成分與動作。(圖／翻攝自IG@hara3m)

生理期「斷捨離」4大清潔法則

其實，私密處的清潔原則並沒有這麼複雜和多步驟，醫師提醒，想在生理期好好體貼你的「小妹妹」，請把握「斷捨離清潔法則」4大原則，去除不必要的成分與動作、只留下真正必要的清洗步驟。

1.訴求少：避免強調美白、抗老等花俏功能訴求的產品，減少肌膚可能受到刺激的機會。
2.動作少：減少不必要的清潔道具或深入式的清潔動作，減少私密皮膚受傷和酸鹼值破壞的風險。
3.時間少：清洗時間不需要特地拉長，選擇溫和保濕又能輕鬆沖洗的產品，就能達到清潔效果。
4.力氣少：清洗時不要太用力、刺激，清潔劑起泡後再使用，或是改用慕絲狀產品，都能減少摩擦力道，保護嬌弱的私密處肌膚。

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關鍵字：

生理期, 月經, 大姨媽, 清潔, 清洗, 異味, 發癢, 搔癢, 發炎, 私密處, 妹妹, 清潔原則
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