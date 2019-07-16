是少女都會愛的馬卡龍配色球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

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陽光普照的季節，就該穿上繽紛的鞋款，女孩們必須比夏日的花朵還搶眼才行！剛好，近期許多鞋款都針對少女們推出了粉嫩繽紛的新色，多數是運用3～5個活潑的顏色做搭配，加上鞋帶、鞋舌等小地方的巧思，讓這些經典鞋款感覺更有活力，變得非常可愛，穿上後才能在人群中顯得亮眼！

＃Reebok Instapump Fury OG MU NT＄4,850

Reebok的這款InstaPump Fury充氣鞋是相當經典的鞋款，如今也已邁入25週年，曾經推出過非常多不同配色，不過這次即將推出的款式顏色搭配非常特別，以橘色、紫色、粉色作為主要搭配，鞋面還有像夕陽一般超美的漸層，看似難駕馭不過其實穿在腳上很合理，看起來超有個性！

如果還是覺得顏色太鮮豔，喜歡飽和度較低一點的感覺的話，也可以試試之前推出的這款粉嫩配色。

▲Baby藍與Baby粉的結合超粉嫩～（圖／翻攝自Reebok官網）

＃Nike React Presto NT＄4,500

NIKE的React系列近期也不斷有新動作，今年7月1日上市的馬卡龍配色款式，白色鞋面上有桃粉色、鵝黃與水藍色互相搭配，鞋帶則是可愛的鮭魚粉色，這雙的特色就是腳感很舒服，襪襯也是一大重點。

＃Nike Air Max 98 NT＄5,400

這幾天剛上市的Air Max 98新配色相信已經擄獲不少少女的心，多種粉嫩顏色交織搭配，很繽紛卻不會雜亂，小細節很多，營造一種俏皮可愛的感覺，加上內增高的功能，真的非常適合可愛女生。

＃Nike Air Max 97 NT＄5,400

Air Max 97幾乎可以說是每個潮人都必備一雙，有兩雙以上也不稀奇，近幾年推出過非常多配色，大家都一定能找到自己喜歡的款式，這個月則是新上市了一雙黑、紫、桃粉配色，而且黑色部分是反光材質喔！內側部分還運用到絨毛的異材質拼接，氣墊是搶眼桃紅，特別適合酷酷的妹子。

＃Nike Air Max Oketo NT＄2,700

這雙比起前面幾雙價錢方面親民得多，不過外觀上也是不遜色的喔！簡約的設計走的是低調路線，使用的顏色都淡淡的、嫩嫩的，一點也不會突兀。

《補充推薦》

＃Nike React Element 55 NT＄4,000

雖然這兩雙粉橘、薄荷綠配色已經推出一陣子了，不過也非常符合這次的繽紛色系主題，Element 55款式最特別的就是鞋底部分，超有設計感！重量很輕，當作運動鞋、穿搭單品都很適合。

▲兩款顏色都十分適合少女～（圖／翻攝自IG@fruition_shop，以下同）



＃Adidas Originals YUNG-1 NT＄4,690

Adidas的YUNG-1這款鞋型類似YEEZY系列，價格卻是一半以下，穿起來非常修身，默默地增高拉長腿型，腳踝部分也看起來纖細，下圖這款以米色為基底，運用淡藍、嫩黃等色彩點綴，整體很溫柔，算是一個氣質款～

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