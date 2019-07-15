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熊熊包可背還可當玩偶抱抱　動物配件超Ｑ

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▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）

▲MOSCHINO可拆式熊熊玩偶後背包搭配 LOGO 飾片，49,800元。（圖／MOSCHINO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

動物造型配件充滿童趣，總能讓多看幾眼，MOSCHINO招牌熊就有這股魔力，本季最吸睛的設計正是可拆式熊背包，背包上的熊玩偶穿著「THIS IS NOT A MOSCHINO TOY」T-shirt，可拆下當玩偶，此時黑色背包也不單調，可更換成品牌附的LOGO飾片，一個包包有多個樣貌，CP值超高。

▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）

▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）

▲MOSCHINO小熊香水瓶包，41,800元。

MOSCHINO自從鬼才設計師Jeremy Scott入主後，浮誇高調風格貫穿全系列，另一款金色金屬材質的小熊香水瓶包是最佳代表，配上金屬鍊條背帶，成為休閒與跑趴都適合背的俏皮包款；小熊勢力還延伸至雨傘，整個傘面佈滿小熊頭印花，同時懸掛金色TOY小熊吊飾，是進入MOSCHINO世界的入門選擇。

▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）

▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）

▲熊熊摺疊傘是MOSCHINO最佳入門款，3,800元。

談及俏皮動物包，絕對不會忘記西班牙品牌Loewe的巧妙設計，兔子、大象造型包款與零錢包深受歡迎，今夏還推出Paula's系列天然草編烏龜圖案肩背包，呼應夏日氣氛，也展現品牌工藝。

▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）▲▼ MOSCHINO LOEWE 。（圖／公關照）

▲Loewe Paula's Elephant大象造型橘色小牛皮鑰匙零錢包16,000元（上），天然草編烏龜圖案肩背包27,000元。（圖／Loewe提供）

關鍵字：

MOSCHINO, Loewe
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