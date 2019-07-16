快來偷學女星穿西外的小巧思：林秀晶內搭高彩度T、李聖經善用配件

西裝不只男生穿起來帥，女孩子穿起來也是魅力爆表，不僅眾多韓星女演員都紛紛穿上西裝，展現帥氣的一面。夏日冷氣房裡加一件西裝外套更時尚，來看看女神們都是怎麼穿的吧！

林秀晶，西裝X長裙，既溫柔又強勢



林秀晶在《www 請輸入檢索詞》中各種風格的上班族時尚都穿了一遍，其中以比較寬版的橘黃色格紋西裝搭配同色系知性的長裙，以及飽和度高的水藍色上衣，顯得獨特又溫暖，穿上就像姐姐一樣美！

李多喜：暗色西裝X素色上衣，變身時尚女強人

李多喜犀利的妝感搭上暗色系的西裝，內搭簡單的白t或素色上衣，髮型整理得乾淨俐落一點，以及項鍊也都是幹練的款式，就讓人感覺氣場全開，男生都比不過，李多喜最帥！強勢的樣子也好迷人喔～

朴敏英：同色系整套西裝，最拉長身型

朴敏英在《她的私生活》中幾乎把所有顏色的西裝都穿了一遍，沒有hold不住的顏色，一整套色系一致的西裝，基本上都是窄版的外套加上高腰落地西裝褲，讓身材看起來更修長，穿起來之知性又大方，又不必煩惱配色與搭配問題，堪稱西裝穿搭最強教科書！

金瑞亨：簡單性感的黑色西裝時尚

沒有比金瑞亨更適合黑色西裝的人了，究竟是怎麼做到帥氣與性感並存的啊？以寬版的黑色西裝，裡面只要搭個背心或小可愛，加個尖頭高跟鞋，化一個性感的大紅唇，就可以像老師一樣迷人啦～

李聖經：善用配件X西裝外套混搭

不同於職場系的西裝穿搭，李聖經運用帽子讓西裝看起來輕鬆活潑一點，或用皮帶、腰包等凸顯腰身，依照西裝的版型使用不同配件，穿出西裝的更多感覺，年輕的女孩子們日常就可以這樣穿～

金寶羅：搭配T恤、帆布鞋，穿出女大生感

T恤＋牛仔褲＋帆布鞋可以說是女大生基本款，而金寶羅在這之外再加一件黑色西裝外套，跳脫女大生的青春感，變得稍微帥氣，加上寶羅的氣質，就更酷了！想要改變平日的氣質只要學寶羅這樣加一件西裝小外套就ok啦！

車靜媛：單肩斜跨包＋西裝完美搭配

韓劇經常出現的超美女配車靜媛是名副其實的時尚達人，IG經常出現西裝穿搭，經常搭配使用單肩斜跨包，各種西裝外套都可以加上一個斜跨包，西裝就不那麼沈重死板了，這麽好用的配件快點get起來！

文／美人圈 圖／program.tving.com、fly.up、IG@heybiblee、@kim_bora95、@ch_amii

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