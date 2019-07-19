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邵雨薇零死角好膚質靠6招養成　每日保養口訣「水導精霜」

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邵雨薇出席蘭芝保養記者會，近看膚質超水潤，根本完美零死角，平時很注重保養的她，原來都是這樣做！

1.每日保養口訣「水導精霜」

所謂「水導精霜」就是「化妝水、導入液、精華液和保濕霜」，這是她夏天保養時最重要的四步驟，屬於混合膚質的她，最害怕夏天出油後，肌膚變得外油內乾，因此「清爽、保濕好吸收」是最重視的保養訴求。

2.重視清潔、卸妝

邵雨薇自爆有時會拍完戲太累，回家沒有卸妝直接睡著，隔天狀況真的超級慘。因此現在縱使不洗澡也一定要卸完妝、擦完保濕後才能上床睡覺。

3.熬夜絕不能吃宵夜

拍戲難免會遇到熬夜的狀況，偏偏劇組很喜歡買鹽酥雞、滷味等高鹽高鈉高熱量的食物，吃完隔天早上起來絕對會後悔的要命！晚上如果肚子餓，會飲用「能量飲」，增加飽足感，也不會造成身體太大的負擔。

4.選對適合自己膚齡的保養品

邵雨薇曾經也有一陣子很常長小痘痘，後來發現是因為使用到太熟齡、太保濕的保養品。因此開始重視要依照「季節、膚質、年齡」做挑選，並上網做功課後，再慢慢實際使用嘗試！

5.在家跳跳繩、踩腳踏車

本身沒有太多時間可以在外運動，所以買了跳繩和腳踏車在家訓練。每次跳繩至少20分鐘以上，運動過程累了可以緩和調整自己腳步，以間歇性方式做鍛鍊。此外，雨薇也分享希望之後可以多做一些重訓增加肌肉量。

6.飲食清淡

吃完高鹽高鈉重口味的東西後，明顯會感覺身體有負擔，因此自己的飲食比較清淡，但偶爾也可以小小犒賞自己一下，偶而為之。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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邵雨薇：「沒時間運動就在家跳跳繩」完美零瑕疵的好膚質，原來靠這6招養成！

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美麗佳人
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