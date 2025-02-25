沒有指針的錶優雅旋轉　極致輕盈39克好上手

▲Ressence TYPE 9腕錶沒有傳統的指針，以獨家 ROCS 系統使整個錶盤隨著時間轉動，510,000元。（圖／Ressence提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

比利時設計、瑞士製作的獨立腕錶品牌Ressence，由工業設計師Benoît Mintiens創立，他身兼創作大任，打造有別於傳統指針顯示、改以獨家ROCS 系統（Ressence Orbital Convex System），使整個錶盤隨著時間轉動，猶如星體運行。最新力作Type 9的錶徑39mm，為品牌歷來尺寸最小款式，重量也達到極致輕盈，鈦金屬錶殼搭配錶帶僅39克。





▲Ressence TYPE 9腕錶共有灰色與水藍色兩種款式。

曾獲「鐘錶奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève）、設計界紅點大獎肯定的Ressence腕錶特色鮮明，第一亮點是藉由整枚面盤或是小錶盤的轉動顯示時間，第二特色是無錶冠，可旋轉錶背調整時間；第三項標誌性設計是錶內注油，讓閱讀時間零死角更為清晰；此外，更大膽放入大眾認知會影響機械錶精準性的12顆磁鐵，透過密封結構驅動錶運作。





▲Ressence TYPE 9腕錶極致輕盈，約39克。

Ressence新作Type 9腕錶承襲「少即是多」的美學，將分鐘顯示置於錶盤外圍，面盤上則是點綴3與9的小錶盤，優雅指示時間，共有灰色與水藍色兩種款式，39毫米的錶徑滿足亞洲藏家需求。





▲Bell & Ross限量999只的BR-03 Astro腕錶，166,000元。（圖／Bell & Ross提供）

Bell & Ross新作BR-03 Astro腕錶也捨棄傳統指針，將錶款化為浩瀚宇宙，如深邃夜空的藍色砂金石面盤中央為立體地球，小衛星化作秒針、月亮代表分針繞著地球運行，而遠處的火星指示小時，分秒流逝之間錶面也上演星際動畫，靈感正來自國際太空站穹頂艙，創意設計成為話題。