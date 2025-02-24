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IWC飛行員錶好潮　融入賽車魂、避震功能一流

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▲▼IWC,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲IWC限量100只的大型飛行員腕錶「Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，3,015,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與IWC（萬國錶）密切合作的Mercedes-AMG馬石油F1™車隊正全力備戰新賽季，IWC在賽季前推出限量100只的大型飛行員腕錶「Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，讓錶迷有機會與Mercedes-AMG馬石油F1™車隊行政總裁兼領隊Toto Wolff戴上相同的錶款，特色是結合SPRIN-g PROTECT®避震系統，並以車隊的黑色與馬石油綠色為主調，呈現內在強悍、流露潮流感的限量錶。

▲▼IWC,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Mercedes-AMG馬石油F1™車隊行政總裁兼領隊Toto Wolff。

奧地利賽車手出身的Mercedes-AMG馬石油F1™車隊行政總裁兼領隊Toto Wolff，結束賽車生涯後轉向科技業致富，再投身賽車界擔任經營者，累積超過500億身家，IWC依他所需設計原型錶，進而催生大型飛行員腕錶「Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，錶款以瓷化鈦金屬（Ceratanium®）製成，搭配粒面黑色面盤，分鐘刻度宛如懸浮於層狀結構之上；而從透明底蓋可見「黑化」的機芯，當中保護機芯免受腕錶撞擊所產生極端G力影響的游絲，特別塗上Super-LumiNova®夜光塗層，展現車隊標誌性的綠色。

▲▼IWC,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲透明錶背可欣賞具120小時動力儲存的IWC 32101型自製機芯。

今年起F1賽車的官方計時由TAG Heuer（泰格豪雅）擔起重任，並進一步成為摩納哥大獎賽百年首個冠名合作夥伴，正式命名為「一級方程式 TAG Heuer 摩納哥大獎賽」（Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco），因為雙方淵源深厚，品牌經典方形錶款TAG Heuer Monaco系列以及讓摩納哥賽車聲名遠播的傳奇人物都與此賽事緊密相扣。

▲▼IWC,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG HEUER 成為摩納哥大獎賽史上首個冠名合作夥伴。（圖／TAG Heuer提供）

▲▼IWC,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶賽車紅款，4,543,000元。

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關鍵字：

IWC, 萬國錶, TAG Heuer, 泰格豪雅, F1

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