歐米茄007潛水錶翻新　青銅金配酒紅圈很出色

▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米青銅金鍊帶錶，924,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提及歐米茄（OMEGA），多數人腦海首先浮現的是多次出現在007系列電影的海馬潛水300米系列，最新力作青銅金（Bronze Gold）錶，靈感正源自 2020年為《007：生死交戰》電影打造的海馬潛水300米007錶款，延續經典元素，採用金屬米蘭鍊帶、草酸陽極氧化鋁製錶圈與錶盤，以及圓弧形的藍寶石水晶玻璃，展現復古風格，最特別的是以品牌獨家研發的特殊合金青銅金製成，內含 37.5%（9K）黃金以及鈀、銀等金屬，外觀呈現溫潤柔和的粉金色調且抗腐蝕，無需擔心銅綠氧化。





▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米青銅金錶搭配橡膠錶帶，460,000元。

歐米茄推出2款海馬潛水300米系列42毫米青銅金腕錶，分別搭配青銅金米蘭鍊帶與橡膠錶帶，錶殼展現如青銅溫潤光澤，實則不會因環境而氧化，搭配勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，格外出色，黑色面盤點綴Super-LumiNova 超螢光塗層時標與PVD 18K青銅金指針，搭載獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的大師天文台認證8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。





▲帝舵表Black Bay 58 Bronze青銅鍊帶錶，161,500元。（圖／帝舵表提供）

若想入手一只會隨歲月流逝逐漸變出獨特色調的青銅錶，帝舵表（Tudor）Black Bay 58 Bronze腕錶是優質選擇，以青銅打造的錶殼與鍊帶搭配由外緣向中心呈同心圓紋漸變的啞面青銅棕色面盤，隨錶附贈「青銅棕色」織紋錶帶，供佩戴者輕鬆轉換風格。

