fb ig video ETtoday search mobile

歐米茄007潛水錶翻新　青銅金配酒紅圈很出色

>

▲▼ OMEGA,Tudor 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米青銅金鍊帶錶，924,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提及歐米茄（OMEGA），多數人腦海首先浮現的是多次出現在007系列電影的海馬潛水300米系列，最新力作青銅金（Bronze Gold）錶，靈感正源自 2020年為《007：生死交戰》電影打造的海馬潛水300米007錶款，延續經典元素，採用金屬米蘭鍊帶、草酸陽極氧化鋁製錶圈與錶盤，以及圓弧形的藍寶石水晶玻璃，展現復古風格，最特別的是以品牌獨家研發的特殊合金青銅金製成，內含 37.5%（9K）黃金以及鈀、銀等金屬，外觀呈現溫潤柔和的粉金色調且抗腐蝕，無需擔心銅綠氧化。

▲▼ OMEGA,Tudor 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米青銅金錶搭配橡膠錶帶，460,000元。

歐米茄推出2款海馬潛水300米系列42毫米青銅金腕錶，分別搭配青銅金米蘭鍊帶與橡膠錶帶，錶殼展現如青銅溫潤光澤，實則不會因環境而氧化，搭配勃根地紅色草酸陽極氧化鋁製錶圈，格外出色，黑色面盤點綴Super-LumiNova 超螢光塗層時標與PVD 18K青銅金指針，搭載獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認證的大師天文台認證8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼ OMEGA,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay 58 Bronze青銅鍊帶錶，161,500元。（圖／帝舵表提供）

若想入手一只會隨歲月流逝逐漸變出獨特色調的青銅錶，帝舵表（Tudor）Black Bay 58 Bronze腕錶是優質選擇，以青銅打造的錶殼與鍊帶搭配由外緣向中心呈同心圓紋漸變的啞面青銅棕色面盤，隨錶附贈「青銅棕色」織紋錶帶，供佩戴者輕鬆轉換風格。
 

►風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車

►玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表

關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Tudor, 帝舵表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

萬寶龍皮件亮色出擊　煙燻藍、辣椒紅吸睛度百分百

風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車

風Luxury／祖克柏上億名錶天天換　戴「錶王」高歌、陀飛輪陪飆車

「大馬最美千金」貴氣衣帽間曝光　滿牆愛馬仕與香奈兒包

「大馬最美千金」貴氣衣帽間曝光　滿牆愛馬仕與香奈兒包

G-SHOCK金屬錶金銀色齊發　高質感錶帶彈性好還耐磨 仿舊銅鏽錶超帥　U-BOAT強悍軍錶襲台 鬼鬼升格當媽送自己大禮　戴培育鑽石秀獨立自信美 條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜 星巴克今「大杯以上買一送一」　揪咖補精神應援挺棒球 當你有4種行為　代表你有越來越成熟的自信 尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面