▲郭培的東方味設計受到矚目，吸引國際拍賣行蘇富比合作。（圖／蘇富比提供）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得2015紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）以「中國：鏡花水月」為主題，明星們的裝扮成為歷來MET Gala最令人驚恐的一回，尤其難忘一身黃袍加身、拖著被網友惡搞成蛋餅、比薩大裙擺的蕾哈娜（Rihanna），不過她這一穿，將打造此黃色拖尾繡袍的大陸設計師郭培，聲勢推向頂點，被譽為大陸「高訂時裝女王」，吸引國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）與她合作，今秋將隨拍賣會展示她的4件訂製服。

▲蕾哈娜2015年出席MET Gala穿郭培打造的黃色拖尾繡袍，被譏為「蛋餅」而一戰成名。（圖／翻攝guopei IG、badgalriri IG）

郭培擅長將中華文化融入服裝設計中，輔以精緻的刺繡工藝，創作一件件華服，部分禮服更採用了24K金線。蘇富比邀她參與10月26日舉行的「點石成金」拍賣（GOLD: TheMidas Touch），以黃金為主題的拍品涵蓋當代藝術、俄羅斯工藝品、家具及裝飾藝術、亞洲及印度藝術、雕塑、西洋古典大師作品、中世紀西洋手稿、鐘錶和珠寶等，郭培的華麗設計將同場展出。

▲展出的4件作品之一「小金」晚裝，將會透過蘇富比私人洽購服務出售。（圖／蘇富比提供）

選中的展覽服裝中，最有話題是名為「小金」的晚裝，以金屬纖維線和印度金屬絲刺繡縫製，並運用襯墊刺繡等不同技巧而變得立體，共耗費逾4萬小時才完成此作品，2015年曾在紐約大都會藝術博物館「中國：鏡花水月」展出，此次將透過蘇富比私人洽購方式出售。

▲「點石成金」拍賣會焦點拍品為雕塑家赫伯特・哈茲爾廷於1949年製作的一對黃金鑲寶石馬頭，估價約23,210,000元起。