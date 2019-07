2019年「理想的文具」8月初信義登場　日本千駄谷THINK OF THINGS首登台

▲2019年理想的文具展8/2開跑。(圖/誠品提供,以下同)

記者蔡惠如/綜合報導

誠品生活年度最大的文具展「理想的文具」,8/2將於誠品信義店登場,今年主打囊括日、美、英等10國逾萬種獨特新奇文具,且在佈展呈現下功夫,包括懷舊風格的昭和時期雜貨店、復古日本小學教室場景等,另獨家與日本THINK OF THINGS合作打造台灣首間限定店,還有限定商品都能輕易入手。

▲Tombow蜻蜓牌於展場懷舊呈現昭和時期復古雜貨店。

日本百年文具品牌KOKUYO,在東京千駄谷的實體生活概念店「THINK OF THINGS」,在2019誠品書店「理想的文具」展首次登台,除了打造類似場景之外,首度引進品牌設計的辦公桌、展示櫃的陳列,展後還有機會買回家。

此外,THINK OF THINGS本次也和誠品書店共同企畫,以「在包袋中發現台灣」的概念,重新設計經典事務聯絡袋「FOUND TAIWAN IN THE BAG」,多樣限定商品也不缺席,包括人氣秤重夾子、可調整紙張長度的經折式紙張,另推出獨家測量野帳「燙金印字」服務。

▲日本THINK OF THINGS合作打造台灣首間限定店,號稱原貌呈現日本千駄谷店場景。

▲秤重夾子「SOLD BY WEIGHT_MIX CLIP」台灣獨家限定瓶,售價390元至590元。

▲THINK OF THINGS部分展覽陳列家具提供購買,並於展期結束後寄出。

今年展場規畫也是歷來最大,從誠品信義店2樓延伸至6樓,且展演廳設有6大文具品牌實體店面,並引進日本獨立文具店與風格文具品牌。而原味呈現懷舊風格、昭和時期的雜貨店、NEW RETRO的日本小學教室都超適合打卡。

▲Tombow特別將歷年經典款橡皮擦重現,更附贈限定MONO橡皮擦徽章,誠品書店獨家限量販售,售價200元。

誠品表示,「理想的文具」從8/2至8/19於誠品信義店開跑,衛星展於誠品台中園道店、高雄大遠百店登場,部分展品於全台誠品書店及誠品網路書店同步販售。誠品生活南西更推出MOLESKINE品牌限定店,秋冬新品及2020年限定版手帳全面登場。