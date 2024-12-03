出道前狂甩14公斤！營養師曝女神IU「改良版減重菜單」

▲IU擁有姣好外型。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

記者曾怡嘉／綜合報導

國民女神IU能唱又會演，誰會不愛？但你知道她出道前靠著減重狠甩14公斤，才變成現在這般仙女模樣嗎？營養師高敏敏分享IU短時間減重菜單，但對一般人而言未免過於激烈，聽聽她教你「改良版」這樣吃更健康。

#早餐：蘋果1顆

蘋果富含各種植化素和多種維生素，可幫助抗氧化、對抗自由基，營養師高敏敏分享，膳食纖維也有助於排便，幫助開啟一天的代謝。

#午餐：地瓜2條

地瓜擁有豐富的膳食纖維，可以維持腸道健康，營養師強調地瓜也是低GI澱粉，能幫助穩定血糖，是很好的碳水來源。

#晚餐：高蛋白飲1杯

高蛋白飲有助於增加蛋白質的攝取，幫助有效率減脂增肌，進一步維持組織細胞的生長。

仔細研究IU的減重菜單，營養師高敏敏分享，這樣吃雖然可以變瘦，但若是長期飲食低於基礎代謝，加上三餐食材太過於單一，容易導致營養不足，甚至可能出現停經、掉髮、疲倦無力等狀況。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

若想仿效IU積極減重，營養師建議改良版菜單較平易近人，早餐除了蘋果，可以再增加一顆白煮蛋，增加優質蛋白質的攝取，進一步減少肌肉流失，也提醒大家蘋果可以帶皮一起吃，因含大量植化素，這樣更健康。

午餐則可以調整為1條地瓜搭配2份蔬菜以及1片雞胸肉，依照211餐盤的比例（蔬菜2：碳水1：蛋白質1），重點是增加膳食纖維攝取能幫助提高飽足感。

晚餐則可繼續以211餐盤為原則（蔬菜2：碳水1：蛋白質1），像是蔬菜可以挑選各色蔬菜與菇類、藻類，蛋白可優先選擇植物性蛋白質，像是豆腐或豆類，碳水化合物則挑選非精緻澱粉。若真的吃不飽，也可在餐間補充低GI水果或是一匙堅果，畢竟減重並非一時的節食，而是持之以恆的努力。