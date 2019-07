7月美妝新品特搜：YSL七夕點點唇膏、PAUL ＆ JOE粉紅貓咪

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸,這篇就從滿足這樣的慾望開始,一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們,價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標,只是V編提醒大家,小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?



TOM FORD 太陽輕吻金箔潤唇膏/NT$2,000,限量100支,7/12上市

今年3月在歐美上市當週即斷貨的「太陽輕吻金箔潤唇膏」,終於在本週末即將在台現身,TOM FORD唯一限量金管唇膏,以太陽輕吻「SOLEIL金」為包裝設計元素,猶如太陽女神降臨的閃耀光澤,為呼應這款潤唇膏的女神地位,裡頭首次添加「奢華金箔」,以最頂級的保養成份呵護你嬌嫩的雙唇,襯著添加保養精萃的透明潤唇膏,能提供雙唇高保濕與潤澤,極為細緻的精萃油成份,在接觸到膚溫的當下化為奢華的油脂,滲透乾燥雙唇做深層呵護。

「膚溫變色科技」讓這支金箔潤唇膏在接處雙唇的當下,能夠立即轉換為「#玫瑰嫩粉唇」,一秒變身粉嫩玫瑰色雙唇,猶如早晨露水沾濕的玫瑰花包,展現最柔嫩光澤。





倩碧勻淨神奇粉底液SPF 6/PA+ 共6色/30ml,NT$1,600

面對夏天換季,肌膚容易變得不穩定,粉刺、痘痘各種小瑕疵也相繼現身。倩碧全新勻淨神奇粉底液SPF 6/PA+ 不僅配方保濕且無油,更能立即為肌膚注入水分,並持續保濕24小時,持久持妝,隨著時間繼續為肌膚補水,膚況也更加穩定。擁有高度遮蓋力,展現自然、薄透的妝效,可重複疊擦也不會顯的厚重有粉感。

全新勻淨神奇粉底液能變化不同妝感,單擦時創造無瑕微霧妝感,有著霧面底妝的優雅質感,同時又能柔焦瑕疵,薄擦時又水潤且帶有肌膚自然該有的光澤。喜歡水光感的底妝也沒關係,搭配水磁場72H超循環保濕凝膠一起使用,由內而外全方位創造肌膚亮澤,能瞬間提升肌膚質感,帶來勻淨透明、自然立體、且完美修飾小瑕疵的仙女光質感妝。

PAUL & JOE 2019 秋妝「南法酒莊」系列(8/1上市)

將葡萄酒變化多端的風情轉化到彩妝中,呈現出令人迷醉的樣貌◦無論是香味設計、顏色的呈現,都能看到紅白葡萄酒的概念。

粉紅貓咪限量唇膏盒/售價 NT$470

2018秋季造成搶購風潮的貓咪唇膏盒再次現身!這次化身為充滿浪漫氣息的可愛粉紅貓優雅的直立坐姿,肯定會捕獲所有貓奴的少女心。





南法酒莊限量唇膏蕊 3色 3.5g/售價NT$650,限量唇膏盒 3款/售價NT$310

從清新零距離感的粉紅色調,到魅惑性感的暗紫紅色,展現葡萄紅酒的多種風情。唇膏內添加大量修護美容油成分,可迅速拂平唇部乾皮與唇紋。搭配三款限量印花設計的外盒,讓女孩可以感受到品牌秋冬伸展台上的俏皮氛圍。





南法酒莊限量修容餅2 色/售價NT$600,限量眼頰彩盒3款/售價NT$310

一盤含兩種秋季色調,打造宛如喝完一杯葡萄酒後可愛微醺的紅潤雙頰。

小紅書爆推!M.A.C子彈唇膏話題美色

M.A.C在小紅書上絕對是討論度最高的唇膏系列,除了熱賣色號,不時也會出現冷門色的挖寶文,以下兩款就是多數人之前沒注意,但因為有人實擦發現美到歪腰,瞬間在小紅書上爆紅,女孩如果看了心動,不妨直接到櫃上見本尊。#TOUCH 肉桂奶茶色,厚焙肉桂棕色調配上水潤光澤,擦上立刻氣質滿分、仙度破表。

M.A.C子彈唇膏,NT$750

#CAPRICIOUS 煙燻玫瑰,一擦高級感油然而生,是種帶點稜角的女人味,非常大器的溫柔感,因為有紫色調,所以黃皮擦在嘴上完全沒有壓力,小紅書網友更形容擦上這支彷彿身家多了好幾倍。





<熱賣4色加映>

#MULL IT OVER 蜜桃奶茶色,加點焦糖調味,知性又清新,是帶點潮味的文青感!#MOCHA 摩卡奶茶色,一擦變身溫柔小姐姐,恰到好處的棕咖色調和微潤絲緞光,一年四季不挑場合不挑膚色,想要加點知性就擦這一支。





#SPICE IT UP 枸杞中藥色,褐調磚紅配上水嫩光感,氣勢中交織溫柔感,讓你美得柔情萬分。#MARRAKESH 八角中藥色,全球搶貨巨星色,霧面深棕紅八角中藥色,去黃顯白同時兼顧好氣色,擦上它,站在閨蜜身邊就是一種顏值霸凌。

蘭芝LANEIGE超完美6色BOBO唇膏 共20色/1.9g,NT$900

曾經引領風潮推出雙色唇膏的蘭芝,今年再度首創漸層疊色科技,將單一色彩顏料延伸轉化成六階漸層立體唇膏,只需一筆即可打造自然霧化的漸層效果。蘭芝LANEIGE超完美6色BOBO唇膏共推出全新20色,2種質地,120種色階,分別為絲絨柔光14色和霧光6色,獨家豐唇水光精華能使唇部散發自然光澤並強化保濕豐唇效果。

彩妝師技巧教學:

1.淺色向外(唇線),深色向內,沿著唇線描繪就不怕塗出去。

2.先從左右兩邊嘴角開始,塗到唇中央,再換邊,上唇下唇同樣方式。

3.來回塗抹也不怕漸層消失,塗完後不需要抿唇唷。





真人實擦3款色號:

#1彩虹跳跳糖、#14左岸奶茶、 #15粉霧蒙布朗 (由左至右)





YSL 2019年情人節酷愛使壞系列(7月27日限定開賣)

為了慶祝七夕情人節,YSL這次推出超可愛的點點唇膏,明星商品"金管唇膏"(奢華緞面唇膏)和"小金條" (奢華緞面絲絨唇膏)都換上搶眼又萌的點點外殼,兩個系列各4個色選,都是相當具話題的明星熱賣色,台灣預計會在7月27日跟大家見面,屆時也會有心型的點點情人節禮盒提供男孩更完整的送禮服務。

奢華緞面絲絨唇膏/NT$1350元,奢華緞面唇膏/NT$1280元





奢華緞面絲絨唇膏#11是氣質又溫柔的蜜桃烏龍色調,在台灣是討論度極高的明星色選,奢華緞面唇膏#09則是常賣、百擦不膩的乾燥玫瑰色調,每次金管唇膏出限定包裝都會看到它的身影。





奢華緞面唇膏#01是最正統的YSL紅,紅色點點包裝看起來超像是跟米妮的聯名,奢華緞面唇膏#99則是這一次的新色,雖然包裝很桃紅,但實際擦在嘴巴卻是很顯白的莓果紅色調。

LAURA MERCIER 摩登精華唇膏 共30色/3.5g,NT$1,200

蘿拉蜜思全新系列「摩登精華唇膏」如奶霜般輕盈無感,一抹極致滑順,顛覆對於霧面唇彩的咬唇,光澤唇彩的不持色,更重要的是絕不顯唇紋。「摩登精華唇膏」添加地中海海藻保濕精華萃取物 ,讓雙唇享受極致潤澤呵護。

獨家高顯色持色科技,一抹優雅顯色,6小時完美持色。外型鏡面設計簡約時尚,全系列30色,分為5大色系:純誘裸色、浪漫粉色、玩趣珊瑚色、熱情悸動紅色 、大膽獨立莓紫色。





摩登精華唇膏5大色系分別各推出一支主打色:純誘裸色- #Nu Prefere純誘杏桃、浪漫粉色-#Ala Rose少女裸粉、玩趣珊瑚色-#L’Orange酸甜楓紅、熱情悸動紅色-#Rouge Eclatante 微醺酒紅 、大膽獨立莓紫色-#Plum Sublime甜膩嫣玫





另外,今年最夯的奶茶色LAURA MERCIER 摩登精華唇膏當然也少不了,偏紫色的#BeigeIntimate讓膚色更顯白。





MAKE UP FOR EVER 超光肌活氧水-激活版/100ml ,NT$1,000

在中國與韓國市場,MAKE UP FOR EVER的「超光肌活氧水」長年稱霸銷售冠軍,2019年夏季經典升級,「超光肌活氧水-激活版」,加強了保濕與清新氣味,形成底妝保護層,在妝前、妝中重複噴灑,搭配底妝堆疊,創造透亮又緊密的無瑕肌質,夏天再也不怕脫妝夢靨。

SUQQU 2019英國夏限定 晶采淨妍頰彩,NT$2,100

比起之前的兩色漸層腮紅更具特色,獨角獸般的藍紫光(高明亮度頰采)、古銅紅(玫瑰金屬修容色),在疊刷的過程更顯光影,如同這次英國夏限定主題#URBAN PRISM,找到最適合的美肌光譜。

(完整文章請看VOGUE.com)



