這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

▲中央鑲嵌37.68克拉帝王拓帕石的LUEURS D’ORAGE項鍊演繹被風暴席捲過的天空。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大自然變幻莫測，一直是藝術家與珠寶設計師創作的靈感來源，法國珠寶品牌Chaumet推出全新Les Ciels de Chaumet頂級珠寶系列，深受天空啟發，打造出4大主題9個篇章的珠寶，巧妙連結知名畫家梵谷、畢卡索、古埃及壁畫中描繪天空意象的作品，讓此系列珠寶無論是線條或色彩都極具張力。

Chaumet首先探討天空的情緒Les Caprices du Cie，其實百年前流傳的手稿中，可發現Chaumet已將閃電線條融入羽飾設計中，而今日全新打造的LUEURS D’ORAGE篇章的項鍊，呈現如同被風暴席捲過的天空，珠寶線條充滿力量掃向同一側，點綴藍寶石、紫水晶和丹泉石，主石為37.68克拉帝王拓帕石，此為可拆式吊墜，可另搭短項鍊或胸針。

▲描繪熾熱太陽高掛天空顏色的Soleil de Feu項鍊，鑲嵌紅色緬甸尖晶石、黃色藍寶石等暖色調彩色寶石。

天空的顏色Les Couleurs du Ciel主題則由黃鑽或橙紅暖色調寶石擔綱，捕捉熾熱太陽高掛天空的色彩變化，而夜幕低垂，Chaumet運用坦桑尼亞尖晶石、越南尖晶石等組成了罕見的色調；閃耀的星辰是此系列著墨的第三個主題天空現象Les Fulgurances du Ciel，當中一頂星月造型的鑽石冠冕，俐落的弧線讓人聯想起梵谷的名作《星夜》。

▲天空的現象主題Étoiles Étoiles 18K白金冠冕。

日本版畫出現的水禽，則成為天空的居民Les Habitants du Ciel主題主角，Chaumet勾勒牠們張開羽翼的生動姿態，垂墜著大克拉主石；另一套則展現飛燕姿態，將這些天空居民的優雅模樣化為真實珠寶。

▲天空的居民主題Parade系列項鍊展現禽鳥的生動姿態。

鑽石品牌De Beers甫於巴黎發表的Portraits of Nature系列，也從自然入題，打造靈感源自蝴蝶、火鶴、變色龍、電光雕魚與斑馬等5種生物的珠寶，有別於其他品牌的具象手法，De Beers以抽象線條搭配彩鑽，讓人一眼就能領略其設計巧思，例如Chapman’s Zebra 高級珠寶項鍊由交替鑲嵌的公主方形與圓形明亮式鑽石構成，外側環繞灰色珍珠母貝，呼應斑馬招牌紋路。

▲靈感源自紅鶴的De Beers Portraits of Nature系列Greater Flamingo項鍊（上）46,900,000元，從斑馬發想的Chapman's Zebra鑽石項鍊14,600,000元。（圖／De Beers提供）