孟耿如男孩子氣被黃子佼嫌過　穿裙裝失敗、愛戴中性錶

▲孟耿如今出席GP Neo Bridges天際行者腕錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶芝柏表（Girard-Perregaux，簡稱GP）今年以「天際行者」（Earth to Sky）為主題設計腕錶，首波主打Neo Bridges腕錶今在台發表，邀孟耿如示範，證明男女都可以戴，喜歡這類中性設計的她，認為媽媽錯生她的身體與靈魂，因為個性太男孩子氣了，曾被男友黃子佼抱怨，「我有陣子就買很多裙裝，但真的撐不了多久，出去很多放鬆的姿勢嘛」！

▲孟耿如喜歡中性錶，GP Neo Bridges天際行者腕錶正合她意。（圖／記者黃克翔攝）

孟耿如近來忙於藝術創作，將於8月前進東京參展，黃子佼因此扛起做家事、煮消夜給她吃的責任，雖然兩人沒時間多交談，但孟耿如表相當窩心；而眾人關心兩人婚事，依然沒有新進度可更新，只大概決定在明年4、5月舉辦，所有細節待她展覽結束才會開始籌辦。

▲孟耿如最近忙於藝術創作，準備8月到東京參展。（圖／記者黃克翔攝）

今孟耿如示範的GP Neo Bridges天際行者腕錶，配備招牌的橋型結構，搭配藍色PVD鍍層的發條盒與微型擺輪，以及黑色DLC塗層鈦金屬錶殼，呈現前衛的科技感。

▲孟耿如佩戴Neo Bridges天際行者腕錶，802,000元。（圖／品牌提供，以下同）

年度主題天際行者系列將神祕的黑與藍色融入各系列錶款中，包括女錶Cat’s Eye貓眼系列、1966系列與Laureato桂冠系列都推出新色，特別是進入GP世界的最佳入門桂冠系列，共推出Absolute天際行者腕錶、計時碼錶與WW.TC 腕錶3種款式，均以藍色面盤搭配黑色PVD鈦金屬錶殼，流露年輕氣息。

▲貓眼系列天際行者星光夜空月相腕（上）950,000元，黑色PVD鈦金屬錶殼的Laureato桂冠系列Absolute天際行者計時碼錶384,000元。