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皮包超神可攤平收到行李箱　木村光希納為新歡

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▲▼ rag & bone木村光希 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Kōki背rag & bone今年春夏款的Atlas Bag。（圖／翻攝Kōki IG）

記者陳雅韻／台北報導

木村拓哉的模特兒女兒木村光希（Kōki）又背新包包了！這回她背紐約品牌rag & bone主打包款Atlas Bag，外型可不只俐落好看而已，實際上是一款可以完全攤平、超好收納的獨特包款，非常適合像Kōki一樣是空中飛人的女性，攤平放在旅行箱裡不會佔太多空間。

▲▼ rag & bone木村光希 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Kōki背的Atlas Bag款式已售罄。（圖／翻攝Kōki IG）

rag & bone從可摺疊式的家具與工業包裝發想，於去年秋冬推出Atlas Bag，可將包上釦子解開成為完全平面的新穎設計，迅速獲得矚目，包身與內裡特別採用對比色柔軟皮革與麂皮組合，同時提供兩種可調整長度的滑面皮革與編織皮革背帶，以及金屬磁釦、可拆卸收納零錢袋、包款底部外側可壓印個人資料等設計細節，展現精品質感。

▲▼ rag & bone木村光希 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲rag & bone焦糖色牛皮編織提帶Atlas Bag，23,500元。（圖／品牌提供，以下同）

每季品牌都會推出季節限定材質與顏色，當中黑色與焦糖牛皮材質的包款則為長賣款；Kōki所背的Atlas Bag為2019春夏系列款式，目前台灣已售罄。

▲▼ rag & bone木村光希 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲▼ rag & bone木村光希 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲rag & bone ATLAS編織提帶磁釦肩背包可攤平方便收納（上），底部外側可壓印個人資料。

女性無論出國出差或旅行，不會只帶一種款式的包包，例如登機時講求簡便，能容納護照證件、錢包與手機等必備品的小包已足夠，也是空中飛人的楊丞琳日前背香奈兒（CHANEL）後背包登機，輕便又時尚。

▲▼ rag & bone木村光希 。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲楊丞琳登機背香奈兒後背包，輕便又時尚。（圖／翻攝rainie77 IG）

關鍵字：

木村光希, Koki, 楊丞琳, 香奈兒, , rag & bone
fashion.net

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