fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】單身不是罪，但卻好孤單！測你最近有機會認識好對象嗎？

> >

▲最近有機會認識不錯對象嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

單身不是種罪
但那孤單感
卻總是讓人感到無力

如果你最近正想認識對象
就跟奧斯老師一起來看看
最近有沒有機會認識不錯對象囉！

牌l

選到這組牌的朋友，最近要認識對象的機率滿低的，這樣的牌組代表埋首過去或是阻隔外界，因此奧斯老師要說，最近要認識的機會還是有的，只是自己過往在情感裡的負面想法，會拒絕情感的靠近，所以你要是真想認識好的對象，奧斯反而會建議你要調整一下自己的狀態，思考一下是不是準備好要步入感情，才不會再度出現拒絕的情況喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，最近要認識不錯的對象，奧斯老師要說機會挺大的，這樣的牌組代表歡慶與歡愉的涵義，當然你一定會問對方出現的方向，所以你一定要多留意朋友之間或是聚會，才有機會認識到不錯的對象，另外，若是你下班或下課後，一定要趁著最近桃花運勢還不錯的期間，多和朋友出去多走走，才能趕快結束單身的日子喔！

牌lll

選到這組牌的朋友，最近有機會可以認識不錯的對象，畢竟，這樣的牌組代表開心與積極，奧斯建議你可在學校或是工作場合多多認識新朋友，因為這都有機會遇到聊得來也滿喜歡的對象，若是你真想結束單身，那就趕快跟周遭的同學或是同事發一下牢騷，請他們幫你介紹一下吧！

牌lV

選到這組牌的朋友，最近要認識到適合發展或是不錯的對象，奧斯老師要說機會挺少的，這樣的牌組代表休息及沉澱，雖然有一部分是因為你的生活太過忙碌，才會讓你分身乏術，但是你的內心明明想談上一段感情，卻因為生活太過緊湊，並且想到要花上時間去和一個人約會，你就會不自覺的懶惰了起來，所以你要認識適合發展的對象就會比較困難了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕

「富察皇后」萬寶龍派對鬥「魏瓔珞」　露美背性感完勝

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」　濕身狂舞為這樁

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！網笑：終於回歸甜點本業 「超級邊緣人」星座TOP 3　水瓶：跟人相處好累 劉德華的寵妻哲學：「當確定相愛的那天起，就不要傷害對方」 歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 睡太少會爆肥！美研究：睡眠不足5小時，一年胖5.7公斤 蔡依林穿「髒球鞋」更有個性　天后愛牌GGDB月底高雄開首店 笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面